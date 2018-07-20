Представництво ЄС очікує прозорого розслідування вбивства Шеремета

Представництво Європейського союзу в Україні очікує прозорого розслідування вбивства вбивства журналіста Павла Шеремета, що сталося два роки тому в центрі Києва, йдеться у повідомленні відомства в соціальній мережі Facebook.

Представництво ЄС вказує, що прогрес в цій справі важливий для суспільної довіри до правоохоронних органів.

«Ми очікуємо, що українська влада проведе прозоре розслідування цього злочину, аби притягнути винних до відповідальності. Прогрес у цій справі, без сумніву, буде важливим для забезпечення довіри громадян до правоохоронних органів», – йдеться у повідомленні.

Журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля. Українська влада кваліфікує загибель журналіста як умисне вбивство.

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20 липня 2018 року перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін повідомив, що правоохоронці встановили людину, «яку можна ідентифікувати» і яка може бути причетною до вбивства журналіста Павла Шеремета у 2016 році.

Речник ГПУ Андрій Лисенко заявляв, що правоохоронці відпрацьовують чотири основні версії в справі про вбивство Шеремета, серед них – професійна журналістська діяльність, особисті неприязні стосунки, дестабілізація ситуації в Україні, помилка об’єктом (підірваний автомобіль належав цивільній дружині Шеремета, засновниці видання «Українська правда» Олені Притулі).

Водночас про підозру в провадженні наразі нікому не повідомляли.