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20 Липень 2018, Київ 16:56
Відео

Вбивство Шеремета: Аброськін розповів про нові деталі розслідування за 2 роки – відео

Вбивство Шеремета: Аброськін розповів про нові деталі розслідування за 2 роки – відео
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Правоохоронці встановили людину, «яку можна ідентифікувати» і яка може бути причетною до вбивства журналіста Павла Шеремета у 2016 році, повідомив перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін в Одесі. Він додав, що аналіз відеоматеріалу дасть можливість встановити особу, яка була на місці подій до вбивства і яка була на відео при безпосередньому мінуванні автомобіля. За його словами, слідчі вивчили близько трьох тисяч терабайтів відеоматеріалу з місця злочину.

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