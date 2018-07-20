Вбивство Шеремета: Аброськін розповів про нові деталі розслідування за 2 роки – відео

Правоохоронці встановили людину, «яку можна ідентифікувати» і яка може бути причетною до вбивства журналіста Павла Шеремета у 2016 році, повідомив перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін в Одесі. Він додав, що аналіз відеоматеріалу дасть можливість встановити особу, яка була на місці подій до вбивства і яка була на відео при безпосередньому мінуванні автомобіля. За його словами, слідчі вивчили близько трьох тисяч терабайтів відеоматеріалу з місця злочину.