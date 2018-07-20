У Києві вшановують пам’ять Павла Шеремета (трансляція)

У центрі Києва вшановують пам’ять журналіста Павла Шеремета, який загинув 20 липня 2016 року.

Акція відбувається на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка. Саме на цьому місці вибухнув автомобіль, у якому їхав Шеремет.

Українська влада кваліфікує загибель журналіста як умисне вбивство. До цього часу офіційного підозрюваного у розслідуванні вбивства Шеремета немає.

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Слідство розглядає п’ять версій вбивства Павла Шеремета: злочин здійснений через професійну діяльність в Росії і Білорусі; помилка в об'єкті злочину (готувалося вбивство, цивільної дружини Шеремета власника видання «Українська правда» Олени Притули); професійна діяльність в Україні – за критичні публікації у виданні «Українська правда» та на радіо «Вести»; зусилля в дестабілізації ситуації в державі; конфліктні ситуації в особистому житті Павла Шеремета – сімейне, комерційне і фінансове становище.