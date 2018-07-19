НСЖУ вимагає публічного звіту про розслідування вбивства Шеремета

Національна спілка журналістів України вимагає від української влади якнайшвидшого розслідування вбивства Павла Шеремета і публічного звіту слідства про його результати. Заяву такого змісту поширює в день другої річниці загибелі журналіста голова НСЖУ Сергій Томіленко.

«На превеликий жаль, убивство Павла Шеремета, розслідування якого високопосадовці публічно називали «справою честі», досі залишається нерозкритим. Це завдає болю не лише рідним і близьким Павла, його друзям і колегам. Відсутність прогресу в цій резонансній справі — це тривожний сигнал для всієї журналістської спільноти, для суспільства в цілому: безкарність за злочини проти медійників породжує нові злочини», – вказує Томіленко.

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У НСЖУ також вимагають проведення восени 2018 року парламентських слухань з питань свободи слова та безпеки роботи журналістів в Україні.

Журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля. Українська влада кваліфікує загибель журналіста як умисне вбивство. До цього часу офіційного підозрюваного у розслідуванні вбивства Шеремета немає.