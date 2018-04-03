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03 Квітень 2018, Київ 16:40
Новини | Події

Фільм-розслідування про вбивство журналіста Шеремета отримав престижну премію IRE

Фільм «Вбивство Павла» про обставини вбивства журналіста Павла Шеремета отримав престижну нагороду Investigative Reporters and Editors Award, повідомляється на сайті премії.

«Вбивство Павла – це фільм Слідство. Інфо та OCCRP, в якому журналісти намагаються знайти відповідального за смерть колеги… Ніщо не може бути більше в дусі IRE», – йдеться у повідомленні.

Організатори премії відзначили, що автори фільму показали «неймовірну наполегливість і мужність, висвітливши місце злочину, відстеживши ключових свідків і проаналізувавши відеозаписи, аби розкрити докази, які раніше не помічала поліція».

Перше місце фільм «Вбивство Павла» розділив із матеріалами газети The New York Times про домагання в Голлівуді.

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Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля. Українська влада кваліфікує загибель журналіста як умисне вбивство. До цього часу офіційного підозрюваного у розслідуванні вбивства Шеремета немає.

Минулого року журналісти проекту «Слідство.Інфо» разом з представниками міжнародної мережі OCCRP презентували в Києві документальний фільм про вбивство Павла Шеремета. Автори фільму-розслідування «Вбивство Павла» заявляють, що їм вдалося викрити деталі, на які офіційне слідство не звернуло увагу.

Міжнародні правозахисні організації критикували хід слідства у справі про вбивство Шеремета і неодноразово закликали владу України зробити все для встановлення винних у злочині.

У МВС заявляли, що слідство не дозволяє оприлюднювати подробиць розслідування вбивства, щоб не зашкодити слідчим діям.

Павло Шеремет – білоруський, російський та український журналіст телебачення, радіо і періодичних видань, у 1990-х – 2000-х роках керівник відділу спеціальних інформаційних проектів російського телеканалу ОРТ, згодом – «Першого каналу». Останні п’ять років жив у Києві, працював в «Українській правді», а також на радіо «Вести».

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