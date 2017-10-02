Суд засекретив інформацію у справі про вбивство Шеремета за клопотанням слідчих – Аваков

Суд засекретив судові рішення у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета за клопотанням слідчих, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Слідство не може відбуватися під відеокамерами та постійним спостереженням вільних фрілансерів-журналістів. Слідство – це процес, який передбачає певну закритість для забезпечення результату та ефективності», – прокоментував Аваков.

У свою чергу голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що прохання про закриття інформації у справі викликане суспільним резонансом.

«Враховуючи ту ситуацію, що це правопорушення – одне із тих, яке має велике суспільне навантаження, ми звернулись до суду щодо закриття інформації у відкритому реєстрі. Суд нам погодив це, і ми працюємо далі», – додав Князєв.

За його словами, слідча група з розслідування вбивства Павла Шеремета опрацьовує низку робочих версій і без рішень суду далі не можна проводити слідчі дії.

21 вересня у ЗМІ з’явилася інформація, що Національна поліція з 24 липня засекретила всі рішення судів у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Причина цього рішення не вказувалась.

Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля. Українська влада кваліфікує загибель журналіста як умисне вбивство. До цього часу офіційного підозрюваного у розслідуванні вбивства Шеремета немає.

Раніше правоохоронці вже заявляли, що до роботи над справою залучали міжнародні служби ФБР і Інтерпол, але про результати їхньої роботи не повідомляли.

12 липня міжнародна організація «Комітет захисту журналістів» у своєму звіті розкритикувала розслідування вбивства Шеремета і заявила, що воно викликає більше запитань, ніж відповідей, через майже рік після вбивства.

Павло Шеремет – білоруський, російський і український журналіст телебачення, радіо і періодичних видань, у 1990-х – 2000-х роках керівник відділу спеціальних інформаційних проектів російського телеканалу ОРТ, згодом – «Першого каналу». Останні п’ять років жив у Києві, працював в інтернет-виданні «Українська правда», а також на радіо «Вести».