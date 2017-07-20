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20 Липень 2017, Київ 18:34
Політика

Хто вбив Павла?

Під час акції пам'яті журналіста Павла Шеремета на перетині вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка, де рік тому він загинув в результаті підриву автомобіля. Київ, 20 липня 2017 року

«Хто вбив Павла?» – із цим запитанням учасники акції пам’яті журналіста Павла Шеремета прийшли до Адміністрації президента та Міністерства внутрішніх справ, вимагаючи знайти його вбивць. 20 липня минає рік від дня загибелі Павла Шеремета. Між тим, слідство досі не може назвати імена підозрюваних. У МВС кажуть, що ключовою версією слідства залишається вбивство через професійну діяльність.

Вранці кількасот людей зібралися на перехресті київський вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького. Саме тут у цей день минулого року вибухнув автомобіль, за кермом якого Павло Шеремет їхав на роботу. Під машину була закладена вибухівка.

Суперечливий слід Росії. Річниця вбивства Шеремета (відео)
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Президент Петро Порошенко заявив, що розкрити це вбивство є справою честі. Проте за рік, що минув з того часу, слідство не досягло успіхів у розслідуванні. Натомість у колег Павла Шеремета за цей час виникло багато запитань.

Хто стежив за Шереметом?

Не лише не названі імена вбивць та організаторів вбивства, а навіть ми, журналісти, знайшли свідків із місця події, із якими слідство взагалі не працювало
Дмитро Гнап

«Не лише не названі імена вбивць та організаторів вбивства, а навіть ми, журналісти, знайшли свідків із місця події, із якими слідство взагалі не працювало. Воно їх навіть не помітило!.. Багато говорилося про можливий російський слід цього вбивства. Якщо так, то чому українські правоохоронці досі не змогли цей слід знайти і його аргументовано довести. Отже, маємо багато запитань», – розповідає журналіст Дмитро Гнап, який зняв документальний фільм-розслідування «Вбивство Павла».

Дмитро Гнап
Дмитро Гнап

Народний депутат Сергій Лещенко зазначає, що досі громадськості не повідомили, хто стежив за Павлом Шереметом напередодні його вбивства. За його даними, до цього був причетний один з українських правоохоронних органів.

Сергій Лещенко
Сергій Лещенко

Принаймні хотілося б почути про роль спецслужб у слідкуванні
Сергій Лещенко

«Якщо ми не можемо почути, хто був виконавцем і замовником злочину, то принаймні хотілося б почути про роль спецслужб у слідкуванні», – наголошує Сергій Лещенко.

Та, попри все це, Севгіль Мусаєва, головний редактор інтернет-видання «Українська правда», в якому працював Павло Шеремет, вважає, що вбивство все одно буде розкрите.

Севгіль Мусаєва
Севгіль Мусаєва

Рано чи пізно виконавці цього жахливого злочину будуть знайдені
Севгіль Мусаєва

«Якщо не при цьому президентові, якщо не при цьому голові Національної поліції, якщо не при цьому міністрові внутрішніх справ, але рано чи пізно виконавці цього жахливого злочину будуть знайдені», – каже вона.

У слідства немає процесуальних підозрюваних – речник МВС

Відтак учасники акції пройшли пішою ходою від місця загибелі Павла Шеремета до Адміністрації президента, а потім – до Міністерства внутрішніх справ. Тут до них вийшов речник МВС Артем Шевченко. За його словами, зараз у слідства немає процесуальних підозрюваних.

«Слідство дуже хоче провести слідчі дії з контактами на території Російської Федерації, ну хоча би допитати Клименка, з яким зустрічався потерпілий незадовго до своєї загибелі. Але ці контакти дослідити зараз неможливо. Це суттєво ускладнює слідство», – розповідає речник МВС.

За словами Артема Шевченка, останні вбивства українських офіцерів СБУ та ЗСУ, які, як і Павло Шеремет, були підірвані в автомобілях, дають підстави вважати, що версія про російський слід залишається доволі ймовірною.

Напередодні національні й міжнародні журналістські та правозахисні організації закликали українську владу завершити розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

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    Дмитро Шурхало

    На Радіо Свобода – з 2008 року. Спеціалізуюсь на політиці та історії.Народився в 1976 році у Сумах. Закінчив факультет журналістики Львівського університету імені Івана Франка. Працював у газетах «Пост-Поступ», «Київські відомості», «Вечірні вісті», журналі «Власть дєнєг». Автор книжок «Українська якбитологія», «Міфи Другої світової війни» та «Скоропадський, Маннергейм, Врангель: кавалеристи-державники»

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