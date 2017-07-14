Матіос та Аваков вполювали активи екс-міністра Клименка

МВС та Військова прокуратура заявляють про другий етап великої антикорупційної операції щодо екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка та його спільників. Як заявили на спільному брифінгу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та головний військовий прокурор Анатолій Матіос, колишній урядовець вивів із державного бюджету 12 мільярдів доларів і частину цих грошей легалізував в Україні. Натомість сам Олександр Клименко запевняє, що «під виглядом боротьби із ним влада займається бандитизмом».

За словами очільників правоохоронних відомств, у рамках спецоперації МВС та військова прокуратура спільними силами провели близько 150 обшуків у Києві та в Одесі. Зокрема, обшук із залученням спецпідрозділів поліції та Національної гвардії відбувся у столичному торговельному центрі «Гулівер». В центрі їхньої уваги опинилися структури, близькі до одного з найближчих соратників Віктора Януковича – колишнього міністра доходів та зборів Олександра Клименка.

«Протягом 2011-2013 років Клименко створив ряд офшорів на Британських Віргінських островах, Кіпрі, в Ліхтенштейні, кінцевим власником яких був батько Клименка. Вкрадені через злочинні схеми державні кошти були легалізовані Клименком та його співучасниками в європейських банках… Вкравши 12 мільярдів доларів з бюджету України, Клименко таким чином вкрав у кожного українця 300 доларів. По тодішньому курсу 8 це становить 96 мільярдів гривень», – зазначив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

Частина цих коштів була переведена і легалізована в Україні. Серед активів, які належать підконтрольним екс-урядовцю структурам, головний військовий прокурор назвав:

– 78 елітних квартир у Києві, Одесі, Донецьку;

– 28 офісних приміщень;

– 5 будинків;

– 41 паркомісце;

– 11 елітних земельних ділянок у Києві та Київській області, Одесі та Донецьку;

– 23 елітні автомобілі;

– 3 поверхи торговельного центру «Гулівер» у центрі Києва;

– 1000 залізничних вагонів.

За словами Анатолія Матіоса, саме ці вагони, вартість яких становить десь 40 мільйонів доларів, досі приносили дохід і були основним джерелом фінансування холдингу «Медіа-Вєсті» та очолюваної екс-урядовцем партії «Успішна країна».

До силовиків, яких «підгодовував» Клименко, будуть запитання

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що вони разом із головним військовим прокурором зустрічалися із послами європейських країн і, надавши їм відповідну інформацію, попросили посприяти із арештом банківських рахунків Клименка.

«Поінформували їх про деякі деталі і попросили про сприяння спецслужб тих країн, тому що нам бракує деяких процесуальних дій за кордоном», – каже міністр внутрішніх справ.

За словами Анатолія Матіоса, перед самим початком операції основні підозрювані намагалися виїхати до окупованого Криму, але були затримані. Проте називати прізвища затриманих головний військовий прокурор не став. Крім того, слідством встановлено, що кошти – йдеться про суми в декілька мільйонів гривень – від підконтрольних Олександру Клименку компаній отримувало чимало осіб, серед яких і чинні високопосадові правоохоронці. Тепер їм неодмінно доведеться поспілкуватися зі слідством з цього приводу.

Поясни мені, дорогий полковнику чи генерале: як же ти примудрився отримати такі гроші, за які-такі коврижки?

«Поясни мені, дорогий полковнику чи генерале: як же ти примудрився з компанії по управлінню активами Клименка у той період отримати такі гроші, за які-такі коврижки?» – зазначає головний військовий прокурор.

У «Вєстях» кажуть, що Матіос образився на публікації

Анатолій Матіос висловив упевненість, що завдяки розкриттю схеми фінансування газети «Вєсті», це видання вже найближчим часом перестане виходити. Натомість головний редактор «Вєстєй» Оксана Омельченко в інтерв’ю Радіо Свобода сказала, що владі не вдасться припинити вихід газети.

Він може розповісти, що я в нього взяла мільйон доларів чи будь-що

«Він може розповісти, що я в нього взяла мільйон доларів чи будь-що. Заяви пана Матіоса дуже складно коментувати. Проведена сьогодні спецоперація не лізе в жодні ворота. Бракувало хіба вертольотів для затримання «особливо небезпечних журналістів», – зазначила вона.

За словами Оксани Омельченко, «причина обшуків – низка резонансних публікацій, пов’язаних із діяльністю військової прокуратури й особисто Матіоса».

Сам Олександр Клименко, який після повалення режиму Януковича втік до Росії на своїй сторінці у мережі Facebook написав, що «в нього обшуків немає», а люди та компанії постраждали через непрофесіоналізм та політичну заангажованість керівництва правоохоронних органів.

На початку березня суд дозволив заочне розслідування стосовно Олександра Клименка. Генпрокуратура інкримінує йому зловживання владою та службовим становищем, створення злочинної організації, привласнення та розтрату майна, фіктивне підприємництво й службову підробку.

Першу фазу операції щодо колишніх високопосадових податківців правоохоронці провели в травні. Тоді Анатолій Матіос і Арсен Аваков повідомили про проведення понад 450 обшуків у 15 областях і затримання 25 екс-керівників податкових органів.