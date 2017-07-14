Військова прокуратура повідомила про обшуки в медіахолдингу «Вести» і інших приміщеннях Клименка

Головна військова прокуратура спільно з Департаментом захисту Національної поліції і спецпідрозділом «Корд» проводить «другу хвилю» реалізації у справі «злочинної організації Януковича-Клименка», повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

«Зараз проводиться 183 обшуки в приміщеннях, які належать екс-міністру Клименку (колишній, за часів президента Віктора Януковича, міністр доходів і зборів Олександр Клименко – ред.). У тому числі в офісному центрі «Гуллівер» у місті Києві, декілька поверхів якого є власністю екс-міністра та членів його родини», – написав прокурор у фейсбуці.

За його словами, робота журналістів «Радіо Вести», яке входить до медіахолдингу Клименка, і групи компаній «Юнісон», які працюють в обшукуваних приміщеннях, не припинилася.

Анатолій Матіос додав: «Додаткова і детальна інформація про хід та результати слідчих дій буде озвучена на брифінгу міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим з моєю участю дещо пізніше».

Раніше у п’ятницю в редакції медіахолдингу «Вести» в Києві повідомили про обшуки. Як повідомило видання, до редакції газети «Вести», а також однойменних сайту і радіостанції в торговельному центрі «Гуллівер» прийшли представники Національної поліції і Головної військової прокуратури. Там також заявили, що під будівлею був помічений головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

При цьому в редакції заявили, що «наразі робота редакційного офісу заблокована».

Але шеф-редактор «Радіо Вести» Андрій Блінов підтвердив, що радіостанція далі працює у прямому ефірі.

Медіахолдинг «Вести» працює з 2013 року. У нього, крім радіостанції «Вести FM», входить щоденна газета «Вести», яку роздають безкоштовно на вулицях. Цей холдинг пов’язують із Рінатом Ахметовим; за іншою версією компанія пов’язана з Віктором Медведчуком, Сергієм Арбузовим і другом «сім’ї» колишнього президента Віктора Януковича Сергієм Курченком. Крім того, холдинг пов’язували з колишнім міністром доходів і зборів Олександром Клименком.

Холдинг звинувачують у тому, що він є інструментом російської пропаганди, займаючись «вибірковим висвітленням фактів із метою маніпуляції громадською думкою», і «фінансується з країни-агресора» та «становить загрозу національній безпеці України». Холдинг заперечує ці звинувачення.