У редакції медіахолдингу «Вести» повідомили про обшуки

У редакції медіахолдингу «Вести» в Києві повідомили про обшуки.

Як інформує видання, до редакції газети «Вести», а також однойменних сайту і радіостанції в торговельному центрі «Гуллівер» прийшли представники Національної поліції і військової прокуратури.

«Наразі робота редакційного офісу заблокована», – заявили в редакції.

Голова медіахолдингу Ольга Семченко заявила у фейсбуці, що з працівниками редакції, які перебувають в офісі, «зв’язку немає».

Силовики ще не коментували цієї ситуації.

Медіахолдинг «Вести» працює з 2013 року. У нього, крім радіостанції «Вести FM», входить щоденна газета «Вести», яку роздають безкоштовно на вулицях. Цей холдинг пов’язують із Рінатом Ахметовим; за іншою версією компанія пов’язана з Віктором Медведчуком, Сергієм Арбузовим і другом «сім’ї» колишнього президента Віктора Януковича Сергієм Курченком. Крім того, холдинг пов’язували з колишнім міністром доходів і зборів Олександром Клименком.

Холдинг звинувачують у тому, що він є інструментом російської пропаганди, займаючись «вибірковим висвітленням фактів із метою маніпуляції громадською думкою», і «фінансується з країни-агресора» та «становить загрозу національній безпеці України». Холдинг заперечує ці звинувачення.