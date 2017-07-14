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14 Липень 2017, Київ 18:14
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Викрадені кошти донині приносили дохід Клименкові – Матіос (відео)

Викрадені кошти донині приносили дохід Клименкові – Матіос (відео)
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Головна військова прокуратура спільно з Департаментом захисту Національної поліції і спецпідрозділом «Корд» проводить «другу хвилю» реалізації у справі «злочинної організації Януковича-Клименка», повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос. Майно, придбане на кошти, викрадені в Україні колишнім міністром доходів і зборів Олександром Клименком, донині приносило йому дохід, заявив на брифінгу Матіос разом із міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим, коментуючи проведені у п’ятницю обшуки, зокрема, у приміщеннях медіахолдингу «Вести».

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