Аваков і Матіос про обшуки: викрадені кошти донині приносили дохід Клименкові

Майно, придбане на кошти, викрадені в Україні колишнім міністром доходів і зборів Олександром Клименком, донині приносило йому дохід, заявили на брифінгу міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, коментуючи проведені у п’ятницю обшуки, зокрема, у приміщеннях медіахолдингу «Вести».

За їхніми словами, наразі триває 151 обшук, переважно в Києві, Київській області і в Одесі, які проводять працівники департаменту захисту економіки Національної поліції України, спецпідрозділу Нацполіції КОРД, Нацгвардії і Головної військової прокуратури в рамках другого етапу викриття дій посадовців попередньої влади часів президента Віктора Януковича.

За інформацією Авакова й Матіоса, Клименко протягом 2011–2013 років створив низку офшорів на Британських Віргінських островах, Кіпрі і Ліхтенштейні, власником офшорів значився його батько. З 2011 по початок 2014 року викрадені в держави кошти на суму понад 788 мільйонів доларів США були перераховані в Україну на рахунки компаній «Юнісон», медіахолдингу «Вести» і двох компаній із управління активами, власниками яких була родина Клименка і які обслуговували «сім’ю» Януковича.

На заведені з офшорів гроші група компаній «Юнісон» придбала 78 елітних квартир, 28 офісних приміщень, 5 будинків, 3 повні поверхи торгівельного центру «Гуллівер» у Києві, 41 паркомісце, 11 земельних ділянок у Києві, Одесі і Донецьку, 23 автомобілі і 1000 залізничних вагонів, і все це майно й по сьогодні приносило дохід Клименкові і було основним джерелом фінансування медіахолдингу «Вести», повідомив Аваков.

За його словами, загальна сума виведених через офшори коштів сягає 12 мільярдів доларів США. «Сьогоднішнє блокування майна на суму 12 мільярдів доларів має велике значення для подальших процесуальних дій. Міністерство юстиції проводить заходи з блокування всієї нерухомості, щоб злочинці не встигли переписати її на інших осіб», – заявив міністр.

Загалом у цій справі вже оголошені підозри 56 колишнім податківцям, частина з яких перебуває в міжнародному розшуку.

Голова МВС додав, що з метою узгодження процесуальних дій щодо їх арешту була проведена зустріч з послами країн «Групи семи», МВС також звернулося з запитами до силових служб відповідних країн.

Раніше у п’ятницю Матіос повідомляв про загалом 183 обшуки у приміщеннях, які належать Клименкові, зокрема, в торговельному центрі «Гуллівер» у Києві, частину яких займає редакційний офіс медіахолдингу «Весті».

У холдингу, зі свого боку, назвали обшук у них «неоголошеною війною з надто незалежними медіа» і «відвертим придушенням свободи слова в умовах безцеремонної боротьби з інакодумством».

Медіахолдинг «Вести» працює з 2013 року. У нього, крім радіостанції «Вести FM», входить щоденна газета «Вести», яку роздають безкоштовно на вулицях. Цей холдинг пов’язують із Рінатом Ахметовим; за іншою версією компанія пов’язана з Віктором Медведчуком, Сергієм Арбузовим і другом «сім’ї» колишнього президента Віктора Януковича Сергієм Курченком. Крім того, холдинг пов’язували з колишнім міністром доходів і зборів Олександром Клименком.

Холдинг звинувачують у тому, що він є інструментом російської пропаганди, займаючись «вибірковим висвітленням фактів із метою маніпуляції громадською думкою», і «фінансується з країни-агресора» та «становить загрозу національній безпеці України». Холдинг заперечує ці звинувачення.