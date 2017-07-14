«Вести» назвали обшук «війною з незалежними медіа»

Голова медіахолдингу «Вести» Ольга Семченко назвала обшук у Києві, проведений силовиками, зокрема, і в редакційному офісі холдингу, «неоголошеною війною з надто незалежними медіа» і «черговим нападом бойовиків».

Як заявила вона у фейсбуці, це «відверте придушення свободи слова в умовах безцеремонної боротьби з інакодумством».

Семченко стверджує, що холдинг «став однією з головних мішеней влади і окремих її представників». За її словами, обшук, який координував головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, пов’язаний із тим, що «холдинг неодноразово розслідував діяльність» цього прокурора.

Раніше у п’ятницю сам Анатолій Матіос пояснив, що приміщення медіахолдингу «Весті» в будівлі торговельного центру «Гуллівер» у Києві були лише одними з тих, де Головна військова прокуратура спільно з Департаментом захисту Національної поліції і спецпідрозділом «Корд» проводить «другу хвилю» реалізації у справі «злочинної організації Януковича-Клименка». «Зараз проводиться 183 обшуки в приміщеннях, які належать екс-міністру Клименку (колишній, за часів президента Віктора Януковича, міністр доходів і зборів Олександр Клименко – ред.). У тому числі в офісному центрі «Гуллівер» у місті Києві, декілька поверхів якого є власністю екс-міністра та членів його родини», – написав прокурор у фейсбуці.

Перед тим у редакції медіахолдингу «Вести» в Києві повідомили про обшуки і, зокрема, заявили, що під будівлею був помічений головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

Медіахолдинг «Вести» працює з 2013 року. У нього, крім радіостанції «Вести FM», входить щоденна газета «Вести», яку роздають безкоштовно на вулицях. Цей холдинг пов’язують із Рінатом Ахметовим; за іншою версією компанія пов’язана з Віктором Медведчуком, Сергієм Арбузовим і другом «сім’ї» колишнього президента Віктора Януковича Сергієм Курченком. Крім того, холдинг пов’язували з колишнім міністром доходів і зборів Олександром Клименком.

Холдинг звинувачують у тому, що він є інструментом російської пропаганди, займаючись «вибірковим висвітленням фактів із метою маніпуляції громадською думкою», і «фінансується з країни-агресора» та «становить загрозу національній безпеці України». Холдинг заперечує ці звинувачення.