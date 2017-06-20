ГПУ: у справі «податкових схем Клименка-Януковича» затримали 24 особи

Генеральна прокуратура України заявляє про затримання загалом 24 осіб, підозрюваних у кримінальному провадженні щодо схеми з ухилення від сплати податків, яка діяла в уряді екс-президента Віктора Януковича.

Як повідомили 20 червня у прес-службі ГПУ, стосовно цих осіб подали клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

«Із них судом задоволено 13 клопотань із можливістю внесення застави, відмовлено в задоволенні 11 клопотань з обранням запобіжних заходів, не пов’язаних з триманням під вартою, тобто застави й особистого зобов’язання. При цьому розмір застави визначено у сумі від 1 мільйона до 150 мільйонів гривень. Головна військова прокуратура подала апеляційні скарги на ухвали суду про відмову у задоволенні клопотань про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, з яких на даний час дві задоволено, та підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – йдеться в повідомленні.

Ще дев’ять апеляційних скарг на даний час перебувають на розгляді суду, додали в ГПУ. Стосовно чотирьох підозрюваних, троє з яких раніше притягувались до кримінальної відповідальності за участь у злочинній організації Януковича, а один має інвалідність, орган досудового розслідування подавав клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави.

«З числа осіб, яким було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, а також осіб, щодо яких застосовано запобіжний захід у вигляді застави, її внесено 15-а підозрюваними на загальну суму 37 мільйонів 137 тисяч 912 гривень. Під вартою перебувають 9 підозрюваних», – йдеться в повідомленні.

У ГПУ нагадали, що колишні керівники обласних управлінь Міністерства доходів та зборів – податкових адміністрацій України підозрюються в тому, що, виконуючи вказівки Віктора Януковича та екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка, «організували і забезпечили незаконну діяльність так званих «податкових майданчиків» або «програмних підприємств», які протягом 2011-2014 років стали інструментами ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки на користь керівника і членів злочинної організації».

Наприкінці травня головний військовий прокурор Анатолій Матіос і міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявили про викриття мережі ухилення від сплати податків. Вони відзвітували про понад 450 обшуків у 15 областях і затримання екс-керівників податкових органів, яких підозрюють у завданих державі збитках обсягом 97 мільярдів гривень. Затриманих доставляли гелікоптерами до Києва і доправляли до суду у присутності журналістів. Тоді йшлося про щонайменше 23 затриманих.