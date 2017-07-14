Клименко заявив, що «в нього обшуків немає»

Колишній міністр доходів і зборів України Олександр Клименко, що нині переховується поза межами України, у відповідь на обшуки в Україні у приміщеннях, пов’язаних із його структурами, заявив, що «змушений засмутити» чільних українських силовиків, які повідомили про ці обшуки, і додав: «у мене обшуків немає».

Як написав він у фейсбуці, він дізнався про ці обшуки з інтернету і вважає, що влада України «під виглядом боротьби з Клименком займається банальним бандитизмом».

Раніше у п’ятницю в Києві міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомили на брифінгу про понад півтори сотні обшуків у Києві й деінде в Україні у приміщеннях, які належать пов’язаним із Олександром Клименком структурам.

За словами Авакова і Матіоса, майно, придбане на кошти, викрадені в Україні Клименком, донині приносило йому дохід, і тепер Міністерство юстиції здійснює заходи для блокування всієї цієї нерухомості, «щоб злочинці не встигли переписати її на інших осіб».

За інформацією Авакова й Матіоса, Клименко протягом 2011–2013 років створив низку офшорів на Британських Віргінських островах, Кіпрі і Ліхтенштейні, власником офшорів значився його батько. З 2011 по початок 2014 року викрадені в держави кошти на суму понад 788 мільйонів доларів США були перераховані в Україну на рахунки компаній «Юнісон», медіахолдингу «Вести» і двох компаній із управління активами, власниками яких була родина Клименка і які обслуговували «сім’ю» Януковича.

На заведені з офшорів гроші група компаній «Юнісон» придбала 78 елітних квартир, 28 офісних приміщень, 5 будинків, 3 повні поверхи торговельного центру «Гуллівер» у Києві, 41 паркомісце, 11 земельних ділянок у Києві, Одесі і Донецьку, 23 автомобілі і 1000 залізничних вагонів, і все це майно й по сьогодні приносило дохід Клименкові і було основним джерелом фінансування медіахолдингу «Вести», повідомив Аваков.

За його словами, загальна сума виведених через офшори коштів сягає 12 мільярдів доларів США.

Матіос додав, що «для захисту награбованого була створена охоронна фірма «Скіф» із числа колишніх правоохоронців», яка, за його словами, окрім іншого, планувала і проводила незаконні стеження, організацію проплачених протестних акцій, погрожувала життю та здоров’ю.

Після брифінгу він заявив у фейсбуці, що «Клименко кинув у «бій» для захисту своєї імперії награбованих статків останні резерви – на обшуки почали під’їжджати кремезненькі хлопці з охоронної фірми «Скіф», яка належить Клименку». За словами Матіоса, ці люди пропонували «будь-які найтовщі гроші за повернення і невилучення схованих документів». «І так цей «Скіф» доречно приїхав – ми якраз за рішенням суду і арештували їхні автівки. Не «Ланоси», – додав прокурор.

Серед приміщень, де відбувалися обшуки, був і редакційний офіс медіахолдингу «Вести» в центрі «Гуллівер». У холдингу назвали обшук у них «неоголошеною війною з надто незалежними медіа» і «відвертим придушенням свободи слова в умовах безцеремонної боротьби з інакодумством».

Медіахолдинг «Вести» працює з 2013 року. У нього, крім радіостанції «Вести FM», входить щоденна газета «Вести», яку роздають безкоштовно на вулицях. Цей холдинг пов’язують із Рінатом Ахметовим; за іншою версією компанія пов’язана з Віктором Медведчуком, Сергієм Арбузовим і другом «сім’ї» колишнього президента Віктора Януковича Сергієм Курченком. Крім того, холдинг пов’язували з колишнім міністром доходів і зборів Олександром Клименком.

Холдинг звинувачують у тому, що він є інструментом російської пропаганди, займаючись «вибірковим висвітленням фактів із метою маніпуляції громадською думкою», і «фінансується з країни-агресора» та «становить загрозу національній безпеці України». Холдинг заперечує ці звинувачення.