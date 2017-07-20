Посли G7 закликали українську владу покарати винних у вбивстві Шеремета

Посли G7 виступили із заявою до роковин загибелі у Києві журналіста Павла Шеремета, у якій вони закликали українських правоохоронців до успішного розслідування та притягнення винних до відповідальності.

«Сьогодні виповнюється рік з дня вбивства журналіста Павла

Шеремета. З цієї нагоди Посли країн Великої Сімки наголошують на важливості продовження розслідування обставин його загибелі та притягнення винних до відповідальності. Ми продовжуємо підтримувати свободу ЗМІ в Україні та підкреслювати важливу роль незалежної та вільної преси», – йдеться у тексті звернення, опублікованого на сайті посольства Італії в Україні.

Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля. Українська влада кваліфікує загибель журналіста як умисне вбивство. До цього часу офіційного підозрюваного у розслідуванні вбивства Шеремета немає.

10 травня цього року журналісти проекту «Слідство.Інфо» разом з представниками міжнародної мережі OCCRP презентували в Києві документальний фільм про вбивство Павла Шеремета. Автори фільму-розслідування «Вбивство Павла» заявляють, що їм вдалося викрити деталі, на які офіційне слідство не звернуло увагу.

Раніше міжнародні правозахисні організації критикували хід слідства у справі про вбивство Шеремета і закликали владу України зробити все для встановлення винних у злочині.

Речник МВС України Артем Шевченко заявив, що слідство не дозволяє оприлюднювати подробиць розслідування вбивства, щоб не зашкодити слідчим діям.

Павло Шеремет – білоруський, російський та український журналіст телебачення, радіо і періодичних видань, у 1990-х – 2000-х роках керівник відділу спеціальних інформаційних проектів російського телеканалу ОРТ, згодом – «Першого каналу». Останні п’ять років жив у Києві, працював в «Українській правді», а також на радіо «Вести».

G7, або «Велика сімка» – це міжнародний форум урядів семи країн світу: США, Канади, Японії, Німеччини, Великої Британії, Італії та Франції. Лідери цих країн регулярно зустрічаються для обговорення економічних питань та формування економічної політики.