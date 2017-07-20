Пам’ять Павла Шеремета вшанували у Мінську

У столиці Білорусі Мінську 20 липня вшанували пам’ять загиблого рік тому в Києві журналіста Павла Шеремета.

Меморіальна акція почалася опівдні 20 липня на Північному кладовищі в Мінську, де похований журналіст.

У ній брали участь друзі і знайомі Павла Шеремета, а також його колеги, громадські й політичні діячі.

Вранці 20 липня акція з вшанування пам’яті журналіста відбулася в Києві. Колеги Павла Шеремета проводили меморіальні заходи, а також під стінами Адміністрації президента і Міністерства внутрішніх справ України вимагали знайти його вбивць. На місце загибелі Шеремета в Києві, де журналісти та громадські активісти розпочали свою акцію, приходила і посол США в Україні Марі Йованович.

Раніше міжнародні правозахисні організації критикували хід слідства у справі про вбивство Шеремета і закликали владу України зробити все для встановлення винних у злочині. Офіційного підозрюваного в розслідуванні вбивства Шеремета досі немає.

Речник МВС України Артем Шевченко заявив, що слідство не дозволяє оприлюднювати подробиць розслідування вбивства, щоб не зашкодити слідчим діям.

Павло Шеремет – білоруський, російський та український журналіст телебачення, радіо і періодичних видань, у 1990-х – 2000-х роках керівник відділу спеціальних інформаційних проектів російського телеканалу ОРТ, згодом – «Першого каналу». Останні п’ять років жив у Києві, працював в «Українській правді», а також на радіо «Вести».