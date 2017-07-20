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20 Липень 2017, Київ 12:38
Новини | Політика

НСЖУ: ЄС даватиме гранти на розслідування про безкарність злочинів проти журналістів

20 липня у річницю загибелі журналіста Павла Шеремета його колеги проводили меморіальні заходи, а також під стінами Адміністрації президента і МВС України вимагали знайти його вбивць

Українські журналісти зможуть отримати гранти Європейського союзу для розслідувань про факти безкарності за злочини проти колег, повідомляє 20 липня Національна спілка журналістів України.

Конкурс на отримання грантів проводитимуть НСЖУ й ГО Інститут розвитку регіональної преси.

«Ми не відчуваємо прогресу в розслідуваннях злочинів проти журналістів. Сотні випадків побиттів журналістів так і «спустилися на гальмах» ще з часів Майдану. Та навіть зараз у мирний час дуже багато колег зазнають фізичного насильства, агресії, нападів і переслідувань. А відповідної адекватної реакції влади й правоохоронних органів немає. На жаль, і самі колеги приділяють мало уваги цій темі. Але ми в НСЖУ переконані, що вона має постійно бути в полі зору, адже це дієвий інструмент боротьби з безкарністю», – заявив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

«Підтримка тих колег, які будуть здійснювати розслідування на теми безкарності за злочини проти журналістів приверне увагу влади, правоохоронних органів і суспільства загалом до цієї проблеми і допоможе у її подоланні», – зазначила, зі свого боку, виконавчий директор Інституту розвитку регіональної преси Ольга Труфанова.

Про деталі й умови участі у конкурсі грантів організатори обіцяють повідомити незабаром.

Проект реалізується у рамках програми «Антикорупційна ініциатива ЄС в Україні», яка фінансується Європейським союзом і співфінансується і виконується Данським агентством з міжнародного розвитку DANIDA.

20 липня минає рік, відколи в центрі Києва був убитий журналіст Павло Шеремет – внаслідок підриву автомобіля, в якому він їхав.

У річницю загибелі колеги Павла Шеремета проводили меморіальні заходи, а також під стінами Адміністрації президента і МВС вимагали знайти його вбивць. На місце загибелі Шеремета, де журналісти та громадські активісти розпочали свою акцію, приходила і посол США в Україні Марі Йованович.

Речник МВС України Артем Шевченко заявив, що слідство не дозволяє оприлюднювати подробиць розслідування вбивства, щоб не зашкодити слідчим діям.

Раніше міжнародні правозахисні організації критикували хід слідства у справі про вбивство Шеремета і закликали владу України зробити все для встановлення винних у злочині.

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