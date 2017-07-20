Слідчі у справі про вбивство Шеремета виконали роботу на 95% – радник голови МВС

Правоохоронні органи України упродовж року виконали свої завдання у частині слідства з розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета на 95%. Про це в коментарі для Радіо Свобода заявив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко.

«Розслідування, наскільки можна було його провести впродовж цього року, практично в деталях було проведено. У нас майже дві тисячі опитаних, 150 терабайтів інформації, яка проаналізована зараз, з якої зроблені висновки. І ми розуміємо, що є певне коло підозрюваних осіб, ми також розуміємо, що ці підозрювані особи можуть зараз переховуватися, і, скоріше за все, переховуються. Через те, я розумію, що правоохоронна система в своїй частині слідства на даний момент зробила 95% роботи, яку можна було зробити, виходячи з тих даних і з тих доказів, які можна було зараз зібрати», – сказав Варченко.

За словами радника міністра внутрішніх справ, попри запити суспільства з вимогами швидкого розслідування цього злочину, статистика розкриття замовних вбивств у розвинених країнах не перевищує 30% від загальної кількості.

Варченко також заявив, що серед версій, на які продовжує вказувати слідство у справі Шеремета, залишається «російський» слід, але остаточних доказів немає. «Слідство зараз чітко не вказує, що це Росія. Але воно розглядає версію про російський слід і бажання дестабілізувати ситуацію в Україні», – додав Варченко.

12 липня міжнародна організація «Комітет захисту журналістів» (CPJ) у своєму звіті розкритикувала розслідування вбивства Шеремета і заявила, що воно викликає більше запитань, ніж відповідей, через майже рік після вбивства.

Нещодавно в інтерв’ю проекту Радіо Свобода «Настоящее время» генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив про відсутність серйозного прогресу в розслідуванні справи про вбивство журналіста.

Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля. Українська влада кваліфікує загибель журналіста як умисне вбивство. До цього часу офіційного підозрюваного у розслідуванні вбивства Шеремета немає.

10 травня цього року журналісти проекту «Слідство.Інфо» разом з представниками міжнародної мережі OCCRP презентували в Києві документальний фільм про вбивство Павла Шеремета. Автори фільму-розслідування «Вбивство Павла» заявляють, що їм вдалося викрити деталі, на які офіційне слідство не звернуло увагу.

Павло Шеремет – білоруський, російський та український журналіст телебачення, радіо і періодичних видань, у 1990-х – 2000-х роках керівник відділу спеціальних інформаційних проектів російського телеканалу ОРТ, згодом – «Першого каналу». Останні п’ять років жив у Києві, працював в «Українській правді», а також на радіо «Вести».