Слідство не дозволяє оприлюднювати нові подробиці щодо вбивства Шеремета – речник МВС

Після 8 лютого 2017 року, коли правоохоронці востаннє інформували про хід розслідування вбивства Павла Шеремета, слідство заборонило оприлюднювати подробиці своїх дій. Про це речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко повідомив журналістам, які в річницю загибелі колеги вимагають від влади знайти вбивць.

«8 лютого, в день призначення на посаду голови Національної поліції Сергія Князєва ми в стінах МВС провели велику прес-конференцію, де показували те, що дозволило слідство – матеріали справи, все, що не зашкодило б справі, було оприлюднено. З тих пір слідство нам не дозволяє оприлюднювати якісь інші додаткові відомості, які б сказали щось більше, ніж на тій прес-конференції», – заявив Шевченко.

За словами речника, головною версією залишається вбивство через професійну діяльність Шеремета.

Також, як додав речник МВС, слідство не може провести слідчі дії на території Російської Федерації.

«Слідство дуже хоче провести слідчі дії з контактами (Шеремета – ред.) на території Російської Федерації, хоча б допитати Клименка, з яким зустрічався потерпілий незадовго до своєї загибелі. Всі ці контакти на російській території дослідити зараз слідчим шляхом, допитати неможливо. Так само неможливо сподіватися на правову допомогу з боку правоохоронних органів Російської Федерації. Це суттєво ускладнює слідство, але воно не стоїть на місці», – наголосив Артем Шевченко.

Речник МВС став єдиним представником виконавчої влади і правоохоронних структур, який 20 липня вийшов до журналістів, що в річницю загибелі Павла Шеремета проводили меморіальні заходи, а також під стінами Адміністрації президента та МВС вимагали знайти вбивць. На місце загибелі Шеремета, де журналісти та громадські активісти розпочали свою акцію, приходила посол США в Україні Марі Йованович.

12 липня міжнародна організація «Комітет захисту журналістів» (CPJ) у своєму звіті розкритикувала розслідування вбивства Шеремета і заявила, що воно викликає більше запитань, ніж відповідей, через майже рік після вбивства.

Нещодавно в інтерв’ю проекту Радіо Свобода «Настоящее время» генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив про відсутність серйозного прогресу в розслідуванні справи про вбивство журналіста.

Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля. Українська влада кваліфікує загибель журналіста як умисне вбивство. До цього часу офіційного підозрюваного у розслідуванні вбивства Шеремета немає.

10 травня цього року журналісти проекту «Слідство.Інфо» разом з представниками міжнародної мережі OCCRP презентували в Києві документальний фільм про вбивство Павла Шеремета. Автори фільму-розслідування «Вбивство Павла» заявляють, що їм вдалося викрити деталі, на які офіційне слідство не звернуло увагу.

Павло Шеремет – білоруський, російський та український журналіст телебачення, радіо і періодичних видань, у 1990-х – 2000-х роках керівник відділу спеціальних інформаційних проектів російського телеканалу ОРТ, згодом – «Першого каналу». Останні п’ять років жив у Києві, працював в «Українській правді», а також на радіо «Вести».