ОБСЄ: вбивство Шеремета не може залишатися нерозкритим

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір у річницю загибелі журналіста Павла Шеремета закликає владу України й усіх держав-учасників ОБСЄ зробити усе можливе, щоб покласти край безкарності за напади і вбивства журналістів.

«Смерть Шеремета нагадує нам про те, що безпека журналістів має бути пріоритетом в Україні і країнах ОБСЄ. Я закликаю владу захищати свободу засобів масової інформації, забезпечуючи ефективне розслідування і тим самим запобігаючи страху і самоцензурі, які викликають подібні напади… Цей злочин не може залишатися нерозкритим», – йдеться в заяві Дезіра, поширеній прес-службою ОБСЄ.

Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля. Українська влада кваліфікує загибель журналіста як умисне вбивство. До цього часу офіційного підозрюваного у розслідуванні вбивства Шеремета немає.

Павло Шеремет – білоруський, російський та український журналіст телебачення, радіо і періодичних видань, у 1990-х – 2000-х роках керівник відділу спеціальних інформаційних проектів російського телеканалу ОРТ, згодом – «Першого каналу». Останні п’ять років жив у Києві, працював в «Українській правді», а також на радіо «Вести».