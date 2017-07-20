Шеремета і полковника СБУ підірвали дві різні жінки – Гнап

Не відомі ані підозрювані виконавці, замовники, організатори вбивства, ані єдина версія зухвалого злочину. Рівно рік тому у Києві в авто підірвали журналіста Павла Шеремета. Комітет захисту журналістів, міжнародні правозахисники, представники ЄС закликають українську владу знайти й покарати винних, але за рік вагомих результатів немає. Президент України Петро Порошенко називав розкриття цього злочину «справою честі» та наголошував, що «мова йде не лише про честь поліції, прокуратури чи СБУ, мова йде про честь країни». Що означає для України такий результат річного розслідування вбивства Павла? Про це у програмі «Ваша Свобода» – журналіст «Слідство.Інфо», співавтор фільму-розслідування «Вбивство Павла» Дмитро Гнап і радник міністра внутрішніх справ України Іван Стойко.