«Слідство провалилося в деяких дуже важливих речах» – Гнап про розслідування вбивства Шеремета

20 липня 2016 року в Києві був підірваний автомобіль журналіста Павла Шеремета. Від моменту вбивства минув майже рік, але офіційне розслідування майже ніяких результатів не принесло. Чому так сталося? Про версії журналістів-розслідувачів розповів Дмитро Гнап, журналіст незалежного агентства журналістських розслідувань «Слідство.Інфо», яке у співпраці з Центром з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) нещодавно представили документальний фільм «Вбивство Павла».

Президент України Петро Порошенко нещодавно зустрівся з рідними загиблого журналіста. Він пообіцяв зробити все від нього залежне для розкриття справи і зажадав від правоохоронних органів якнайшвидшого звіту. Водночас у нещодавньому інтерв'ю «Настоящему времени» (спільному проекту Радіо Свобода та «Голосу Америки») генпрокурор України Юрій Луценко відверто заявив, що прогресу в справі Шеремета немає.

Поки правоохоронні органи безрезультатно ведуть розслідування, міжнародний «Комітет із захисту журналістів» та колеги вбитого почали самостійно шукати замовників і безпосередніх виконавців вбивства Павла Шеремета. За підсумками цього розслідування нещодавно вийшов звіт під назвою «Відмова від правосуддя», в якому автори прямо звинувачують правоохоронні органи України в «саботажі» розслідування.

Журналісти проекту «Слідство.Інфо» також випустили фільм «Вбивство Павла». У ньому вони стверджують, що силовики чинили тиск на тих, хто міг допомогти авторам фільму в пошуках вбивць, а також стверджують, що встановили імена потенційних свідків, зокрема колишнього співробітника СБУ Ігоря Устименка (на допит у поліцію його викликали тільки після виходу фільму).

Окрім цього, журналісти проекту з'ясували, що під час слідства співробітники СБУ вилучили сервер із записами камер спостереження одного з магазинів біля будинку Шеремета і повернули його порожнім. Хто і коли видалив відео – невідомо. Пізніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков визнав: слідство припустилося помилки і не вилучило відео з однієї з камер спостереження (як виявилося – найважливішої). Тоді Аваков заявив, що слідчим доведеться перевірити матеріали знову.

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Чому не розслідується вбивство Павла Шеремета? Про це говорить журналіст незалежного агентства журналістських розслідувань «Слідство.Інфо» Дмитро Гнап.

– Запитання, яке виникає одразу: чому поліція не взяла до уваги так багато всього під час цього розслідування? Це вона так погано працює просто? Чи вона працює не дуже добре, тому що сліди можуть вести кудись нагору, зокрема до СБУ?

В будь-якому випадку слідство провалилося в деяких дуже важливих речах в цьому розслідуванні

– Ми самі собі ставили це запитання дуже часто, навіть протягом фільму його озвучували. І висновок наш такий: ми не можемо, не знаємо напевно, чому. На нього у нас є тільки два варіанти відповіді.

Перший варіант відповіді – це повний провал професіоналізму і некомпетентність, що сумно. Або інший варіант відповіді, він ще сумніший – це можливе небажання і якісь політичні перешкоди, можливий тиск, який чиниться на Національну поліцію, щоб вона не розслідувала цю справу. Тобто хтось заважає, напевно, хтось високопоставлений. Можливо, це всього лише наша думка – це версія, варіант відповіді. Це ще гірше, ніж некомпетентність.

Але, як би там не було: або непрофесіоналізм, або політичний тиск, в будь-якому випадку як результат ми бачимо, що слідство провалилося в деяких дуже важливих речах в цьому розслідуванні.

– А на вас чинився тиск під час вашої роботи над цим розслідуванням? І чи є, можливо, він зараз?

І політики, і правоохоронні органи сьогодні дуже добре знають, що спроба будь-якого тиску може викликати у відповідь набагато більш важку реакцію для них. Був тиск на низку джерел, з якими ми мали справу

Якби нам їхні повноваження, їхні можливості, я думаю, ми б ще далі просунулися в своєму розслідуванні

– Особисто на нас як такого тиску не було, тому що ситуація в країні змінилася. І політики, і правоохоронні органи сьогодні дуже добре знають, що спроба будь-якого тиску може викликати у відповідь набагато більш важку реакцію для них.

Був тиск на низку джерел, з якими ми мали справу. Зокрема, ми не могли отримати відео з камер спостереження. Наприклад, відома міжнародна мережа готелів Radisson відмовилася давати нам відео зі своїх камер спостереження. А воно було життєво важливе для нашого розслідування, тому що там були дуже цінні кадри, як пересувалися зловмисники.

Поліції і співробітникам СБУ вдалося залякати керівництво, сказали, що надання відео нам є порушенням таємниці слідства. Хоча ніхто зі співробітників готелю не підписував ніяких зобов'язань, не отримував ніякого процесуального статусу. І будь-яка інформація, яку б вони передавали, не порушувала б жодних зобов'язань з їхнього боку.

Але поліції вдалося переконати цю велику міжнародну мережу, що краще для бізнесу не намагатися комусь передавати відео.

Але співпрацювати з правоохоронними органами, як ми бачимо, не дуже ефективно. Якби нам їхні повноваження, їхні можливості, я думаю, ми б ще далі просунулися в своєму розслідуванні.

Наприклад, нам не вдалося отримати, на жаль, дані білінгу з базових станцій мобільних операторів в цьому районі, тому що такі можливості є тільки у слідчих поліції. Вони отримують рішення суду, з цим рішенням приходять до мобільного оператора, він їм вивантажує весь трафік з базових станцій, що знаходяться на місці подій, і вони можуть вже побачити пересування всіх абонентів. У нас таких можливостей немає. А вони їх отримали, але, по-моєму, як слід так і не використали ці дані.

– Як Ви вважаєте, чи буде вбивство Павла Шеремета розкрите?

Ми будемо цим займатися стільки, скільки того вимагає час, скільки вимагатиме ситуація, скільки вимагатиме розслідування

– Ніхто не знає відповіді на це запитання. Ми можемо тільки говорити і відповідати за себе і за свою роботу. Ми будемо цим займатися стільки, скільки того вимагає час, скільки вимагатиме ситуація, скільки вимагатиме розслідування. Місяці – місяці, значить, роки – значить, роки.

– Після проведеного вами розслідування, у вас з'явилося розуміння, за що його вбили?

Однозначно можна говорити, що це політичне вбивство з певною метою усунути вагомого, відомого і авторитетного журналіста

– Є версія, однозначної відповіді немає. Однозначно можна говорити, що це політичне вбивство з певною метою усунути вагомого, відомого і авторитетного журналіста. Ми можемо гадати про версії, звичайно, їх дуже багато, і кожна зі свого боку здається вірогідною. Але так, щоб сказати, що ось є доказова база, дійсно переконлива, за однією з версій – такого поки немає, не склалося, не складається. Ми ще працюємо над цим.

Оригінал матеріалу – на сайті спецпроекту «Настоящее время»