Луценко: серйозного прогресу у справі про вбивство Шеремета поки немає

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє про відсутність серйозного прогресу в розслідуванні справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

«Щодо Шеремета, на жаль, серйозного прогресу поки що не спостерігається», – сказав Луценко в інтерв’ю проекту Радіо Свобода «Настоящее время».

Подробиць розслідування він не навів.

Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля. Українська влада кваліфікує загибель журналіста як умисне вбивство. До цього часу офіційного підозрюваного у розслідуванні вбивства Шеремета немає.

10 травня цього року журналісти проекту «Слідство.Інфо» разом з представниками міжнародної мережі OCCRP презентували у Києві документальний фільм про вбивство Павла Шеремета. Автори фільму-розслідування «Вбивство Павла» заявляють, що їм вдалося викрити деталі, на які офіційне слідство не звернуло увагу.

На початку червня президент України Петро Порошенко закликав правоохоронні органи публічно прозвітувати щодо розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

Павло Шеремет – білоруський, російський та український журналіст телебачення, радіо і періодичних видань, у 1990-х – 2000-х роках керівник відділу спеціальних інформаційних проектів російського телеканалу ОРТ, згодом – «Першого каналу». Останні п’ять років жив у Києві, працював в «Українській правді», а також на радіо «Вести».