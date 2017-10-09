Луценко про справу Шеремета: слідство важко працює

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що слідчі продовжують працювати у розслідуванні справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, але наразі не мають зачіпок, які дали б змогу швидко розкрити злочин.

«Слідство, на жаль, не можна планувати в часі, поки що слідство важко працює», – сказав Луценко 9 жовтня, відповідаючи на запитання, коли будуть встановлені винуватці вбивства Шеремета.

Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля. Українська влада кваліфікує загибель журналіста як умисне вбивство. До цього часу офіційного підозрюваного у розслідуванні вбивства Шеремета немає.

12 липня міжнародна організація «Комітет захисту журналістів» у своєму звіті розкритикувала розслідування вбивства Шеремета і заявила, що воно викликає більше запитань, ніж відповідей, через майже рік після вбивства.

Павло Шеремет – білоруський, російський і український журналіст телебачення, радіо і періодичних видань, у 1990-х – 2000-х роках керівник відділу спеціальних інформаційних проектів російського телеканалу ОРТ, згодом – «Першого каналу». Останні п’ять років жив у Києві, працював в інтернет-виданні «Українська правда», а також на радіо «Вести».