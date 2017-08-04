Порошенко пропонує залучити іноземних фахівців до розслідування вбивства Шеремета

Президент України Петро Порошенко висловив готовність залучити до складу групи з розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета іноземних фахівців. Про це голова держави заявив під час урочистих заходів з нагоди другої річниці створення Національної поліції України 4 серпня в Києві.

«Ми отримаємо щомісячні звіти, для цього ми зустрічаємося і зі слідчими, і з родичами, і я думаю, що ми маємо зробити все для того, щоб і виконавці, і замовники були притягнуті до відповідальності… Я зі свого боку роблю все для того, щоб убивці Шеремета були знайдені, я сказав, що це справа честі Національної поліції та слідчих, і ми це з контролю не знімемо. На зустрічі з родичами я запропонував, щоб вони дали мені пропозиції щодо залучення іноземців до складу слідчої групи», – сказав Порошенко.

Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля. Українська влада кваліфікує загибель журналіста як умисне вбивство. До цього часу офіційного підозрюваного у розслідуванні вбивства Шеремета немає.

Раніше правоохоронці вже заявляли, що до роботи над справою залучали міжнародні служби ФБР і Інтерпол, але про результати їхньої роботи не повідомляли.

12 липня міжнародна організація «Комітет захисту журналістів» у своєму звіті розкритикувала розслідування вбивства Шеремета і заявила, що воно викликає більше запитань, ніж відповідей, через майже рік після вбивства.

Павло Шеремет – білоруський, російський і український журналіст телебачення, радіо і періодичних видань, у 1990-х – 2000-х роках керівник відділу спеціальних інформаційних проектів російського телеканалу ОРТ, згодом – «Першого каналу». Останні п’ять років жив у Києві, працював в інтернет-виданні «Українська правда», а також на радіо «Вести».