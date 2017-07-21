КЗЖ приєднався до листа з закликом розслідувати вбивство Шеремета

Організація захисту прав журналістів «Комітет захисту журналістів» повідомила, що приєдналася до листа низки інших таких організацій до президента України Петра Порошенка з закликом забезпечити ретельно розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

Копію листа, що був оприлюднений у четвер, у роковини вбивства журналіста 20 липня, спрямовано і до міністра інформаційної політики України Юрія Стеця.

Тривала безкарність тих, хто стоїть за цим злочином, далі впливає на здатність журналістів викривати делікатні теми, мовиться в листі.

У ньому згадано й оприлюднену минулого тижня доповідь КЗЖ про відсутність поступу в розслідуванні вбивства Шеремета і з критикою перебігу цього розслідування.

Автори листа закликають Порошенка домогтися, щоб розслідування вбивства Шеремета розглянула й можливість причетності до нього українських посадовців, чинних чи колишніх, а також ужити всіх заходів, щоб захистити можливість критичної й незалежної журналістики.

Для цього, вважають автори листа, президент має, зокрема, засудити практику поділу журналістів на патріотичних і непатріотичних. Про війну, що триває проти України, в листі не згадано.

Його підписали, крім КЗЖ, також Асоціація європейських журналістів, Європейська федерація журналістів, Міжнародна федерація журналістів, Міжнародний інститут преси, «Репортери без кордонів» та «Індекс цензури».

Раніше з закликами до влади України успішно розслідувати вбивство Павла Шеремета і притягти винних до відповідальності вже зверталися такі міжнародні об’єднання, як «Група семи» чи Організація з безпеки і співпраці в Європі.

Як повідомив журналістам, що прийшли в четвер ушанувати пам’ять колеги до будівлі Міністерства внутрішніх справ, його речник Артем Шевченко, після 8 лютого 2017 року, коли правоохоронці востаннє інформували про хід розслідування вбивства Павла Шеремета, слідство заборонило оприлюднювати подробиці своїх дій. За словами речника, головною версією залишається вбивство через професійну діяльність Шеремета.

12 липня міжнародна організація «Комітет захисту журналістів» у своєму звіті розкритикувала розслідування вбивства Шеремета і заявила, що воно викликає більше запитань, ніж відповідей, через майже рік після вбивства.

Нещодавно в інтерв’ю проектові Радіо Свобода «Настоящее время» генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив про відсутність серйозного прогресу в розслідуванні справи про вбивство журналіста.

Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля. Українська влада кваліфікує загибель журналіста як умисне вбивство. До цього часу офіційного підозрюваного у розслідуванні вбивства Шеремета немає.

10 травня цього року журналісти проекту «Слідство.Інфо» разом з представниками міжнародної мережі OCCRP презентували в Києві документальний фільм про вбивство Павла Шеремета. Автори фільму-розслідування «Вбивство Павла» заявляють, що їм вдалося викрити деталі, на які офіційне слідство не звернуло увагу. У зв’язку з цим вони почули і похвалу за їхнє журналістське розслідування, і різку критику за те, що весь час підготовки і монтування фільму вони приховували свої знахідки від слідства і від правоохоронців.

Павло Шеремет – білоруський, російський і український журналіст телебачення, радіо і періодичних видань, у 1990-х – 2000-х роках керівник відділу спеціальних інформаційних проектів російського телеканалу ОРТ, згодом – «Першого каналу». Останні п’ять років жив у Києві, працював в інтернет-виданні «Українська правда», а також на радіо «Вести».