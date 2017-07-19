Amnesty International закликає владу України знайти вбивць Шеремета

Генеральний секретар міжнародної правозахисної організації Amnesty International Саліл Шетті закликає владу України розслідувати справу про вбивство журналіста Павла Шеремета.

«Рік минув відтоді, як Павло Шеремет був убитий бомбою, закладеною в його автомобіль, але правосуддя досі немає. Розслідуйте, хто вбив Шеремета», – написав Шетті у Twitter.

За повідомленням правозахисників, у своєму листі до Amnesty International від 19 травня 2017 року Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що досудове розслідування вбивства Павла Шеремета «перебуває на контролі керівництва Національної поліції України». Проте, не зважаючи на велику кількість слідчих дій і масив відпрацьованих відеоматеріалів, станом на сьогодні оперативна слідча група під керуванням голови Національної поліції України не змогла ідентифікувати винних у вбивстві, йдеться в заяві AI.

20 липня о восьмій ранку в роковини загибелі Шеремета на перетині вулиць Хмельницького і Франка у Києві вшанують його пам’ять. Учасники акції ходою пройдуть до будівлі СБУ, Адміністрації президента і Міністерства внутрішніх справ і вимагатимуть розслідувати вбивство журналіста.

12 липня міжнародна організація «Комітет захисту журналістів» (CPJ) у своєму звіті розкритикувала розслідування вбивства Шеремета і заявила, що воно викликає більше запитань, ніж відповідей, через майже рік після вбивства.

Нещодавно в інтерв’ю проекту Радіо Свобода «Настоящее время» генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив про відсутність серйозного прогресу в розслідуванні справи про вбивство журналіста.

Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля. Українська влада кваліфікує загибель журналіста як умисне вбивство. До цього часу офіційного підозрюваного у розслідуванні вбивства Шеремета немає.

10 травня цього року журналісти проекту «Слідство.Інфо» разом з представниками міжнародної мережі OCCRP презентували в Києві документальний фільм про вбивство Павла Шеремета. Автори фільму-розслідування «Вбивство Павла» заявляють, що їм вдалося викрити деталі, на які офіційне слідство не звернуло увагу.

Павло Шеремет – білоруський, російський та український журналіст телебачення, радіо і періодичних видань, у 1990-х – 2000-х роках керівник відділу спеціальних інформаційних проектів російського телеканалу ОРТ, згодом – «Першого каналу». Останні п’ять років жив у Києві, працював в «Українській правді», а також на радіо «Вести».