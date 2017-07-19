НСЖУ вимагає парламентських слухань з питань безпеки журналістів – Томіленко

Національна спілка журналістів України вимагає проведення парламентських слухань з питань безпеки журналістів і стану свободи слова в Україні. Про це представляючи дослідження «Злочини проти журналістів: спецрозслідування», заявив 19 липня голова НСЖУ Сергій Томіленко.

«Зараз немає відчутного прогресу в розслідуваннях злочинів, скоєних проти журналістів. Не розкриті злочини, скоєні проти журналістів у часи Майдану, хоча минуло вже понад три роки, немає прогресу у розслідуванні злочинів, що сталися вже за нової влади. Ми не бачимо чесного намагання знайти і покарати винних, тому ставимо за мету домогтися публічного звіту влади і слідства», – відзначив Томіленко.

У газетному спецвипуску «Злочини проти журналістів: спецрозслідування» подано офіційну позицію Національної спілки журналістів України та Міжнародної федерації журналістів та чотири розслідування, які стосуються вбивства Павла Шеремета, побиттів фотокореспондента LB.ua Максима Требухова, черкаського фотокореспондента Ігоря Єфімова, знімальної групи каналу СТБ у Харкові.