Вбивство Павла Шеремета: справу заморозили?

Марія Бучельнікова

Від часу вбивства журналіста Павла Шеремета вже буде скоро рік, однак слідство досі не повідомило про конкретні результати. Американський журналіст та автор звіту міжнародної організації «Комітет із захисту журналістів» (CPJ) Крістофер Міллер заявив, що справу заморозили, розслідування вбивства Шеремета залишає більше запитань, аніж відповідей. Попри обіцянки швидко провести розслідування, українська влада досі не оприлюднила доказів на користь своєї початкової основної гіпотези – причетності російської сторони. Хоча цілком можливо, що органи не приділили достатньої уваги для вивчення версії українського сліду, оскільки потенційних свідків та колег журналіста, за їхніми словами, на ретельний допит не викликали, зауважують в CPJ.

Спеціальний звіт «Комітету захисту журналістів» під назвою «Відмова від правосуддя: розслідування вбивства Павла Шеремета в Україні не дало результатів» було представлене широкому загалу 12 липня. Автори звіту критикують повільний та безрезультатний процес розслідування. Вони заявляють, що можлива причетність української сторони послаблює довіру до слідства, тож існує необхідність провести незалежне розслідування вбивства журналіста.

Вважаю, що це політичний злочин. А розкриття політичного злочину потребує політичної волі

«Розвиток розслідування – це те, чого я чекаю. Представники влади кажуть, що існує таємниця слідства і вони не можуть надати нам доступ до усієї інформації, я це розумію. Але мають бути якісь помітні кроки: повинні бути підозрювані, заарештовані. Ми цього не бачимо. Слідство демонструє повну відсутність прогресу. Так, це дуже комплексний злочин. Люди, які його скоїли – професіонали. Але я вважаю, що це політичний злочин. А розкриття політичного злочину потребує політичної волі», – сказав виконавчий директор «Комітету захисту журналістів» Джоел Саймон.

Він висловив упевненість, що Україні варто задіяти усі необхідні ресурси для ретельного вивчення кожного мотиву та вчинення правосуддя, про що було написано у рекомендаціях звіту комітету.

Наполегливої роботи мало, потрібні результати

Крістофер Міллер, розробник звіту, американський репортер, який працює у Києві й є кореспондентом Радіо Свобода, заявив, що з початку роботи над звітом він не ставив за мету вирішити справу вбивства Павла Шеремета, а лише провести перевірку розслідування. Справу заморозили, хоча пошукові слідів злочину було присвячено багато часу та зусиль. У перебігу розслідування не отримали жодних доказів, адже ознакам вбивства було приділено мало уваги. Він наголосив, що наразі є неповне розслідування, яке надало дуже мало результатів.

Президент України Петро Порошенко напередодні зустрівся з родиною Шеремета та представниками міжнародної організації «Комітет захисту журналістів». Він наголосив на своїй зацікавленості у прозорому розслідуванні вбивства Павла Шеремета, а також заявив, що правоохоронні органи мають провести публічний звіт щодо результатів розслідування справи.

Ми пішли без відповідей на велику кількість запитань

Координаторка програми CPJ в Європі та Центральній Азії Ніна Огнянова заявила Радіо Свобода: «Ми отримали доступ до діалогу із владою, а це дуже важливо. Представники уряду сиділи поряд з нами і слухали нас. Вони відреагували на наші запити і це істотний крок. Але ми були не задоволені підсумками зустрічі. Ми пішли без відповідей на велику кількість запитань».

У звіті описуються загрози, які могли існувати для Шеремета в Білорусі, Росії та Україні під час його роботи в цих країнах; містяться інтерв'ю з колегами журналіста та слідчими про розслідування вбивства, хронологія подій останніх місяців перебування Шеремета в Києві. Також згадується про спостереження за Шереметом та його колегами з «Української правди».

Автори звіту розповіли, що досягли деяких позитивних результатів. Зокрема Петро Порошенко запропонував запросити незалежного міжнародного експерта, щодо якого буде згода родини Шеремета, й який буде залучений у команду слідчих. Також вони анонсували прес-конференцію, яку проведуть представники національної поліції та Генпрокуратури 20 липня – у день загибелі журналіста.

Нещодавно в інтерв’ю проекту Радіо Свобода «Настоящее время» генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив про відсутність серйозного прогресу в розслідуванні справи про вбивство журналіста.

Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля. Українська влада кваліфікує загибель журналіста як умисне вбивство. До цього часу офіційного підозрюваного слідство не має.

10 травня цього року журналісти проекту «Слідство.Інфо» разом із представниками міжнародної мережі OCCRP презентували в Києві документальний фільм про вбивство Павла Шеремета. Автори фільму-розслідування «Вбивство Павла» заявляють, що їм вдалося викрити деталі, на які офіційне слідство не звернуло увагу.

Павло Шеремет – білоруський, російський та український журналіст телебачення, радіо і періодичних видань, у 1990-х – 2000-х роках керівник відділу спеціальних інформаційних проектів російського телеканалу ОРТ, згодом – «Першого каналу». Останні п’ять років жив у Києві, працював в «Українській правді», а також на радіо «Вести».