Комітет захисту журналістів критикує українське розслідування справи Шеремета

Міжнародна організація «Комітет із захисту журналістів» (CPJ) у новому звіті критикує розслідування, проведене владою України у справі про загибель журналіста Павла Шеремета, заявляючи, що вона викликає більше запитань, ніж відповідей, через майже рік після вбивства.

Звіт під назвою «Відмова від правосуддя: розслідування вбивства Павла Шеремета в Україні не дало результатів» оприлюднений 12 липня. Автори звіту заявляють про необхідність проведення незалежного розслідування.

«Українська влада заявляє, що вона налаштована на розкриття вбивства Павла Шеремета, але не пропонує жодних очевидних доказів на підтримку своєї основної версії розслідування – російського сліду», – заявила координатор програми CPJ в Європі та Центральній Азії Ніна Огнянова.

У звіті, розробником якого є Крістофер Міллер, американський репортер, кореспондент Радіо Свобода, що працює в Києві, також йдеться, що «значна частина непрямих доказів вказує на український слід у цій справі, викликаючи питання, чому влада просуває російську версію і чи не приховує вона докази, щоб захистити когось впливового».

Президент України Петро Порошенко напередодні заявив, що правоохоронні органи мають найближчим часом провести публічний звіт щодо результатів розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Порошенко, який провів зустріч з родиною Шеремета і представниками міжнародної організації «Комітет захисту журналістів», наголосив на своїй зацікавленості у прозорому розслідуванні вбивства Шеремета.

Нещодавно в інтерв’ю проекту Радіо Свобода «Настоящее время» генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив про відсутність серйозного прогресу в розслідуванні справи про вбивство журналіста.

Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля. Українська влада кваліфікує загибель журналіста як умисне вбивство. До цього часу офіційного підозрюваного у розслідуванні вбивства Шеремета немає.

10 травня цього року журналісти проекту «Слідство.Інфо» разом з представниками міжнародної мережі OCCRP презентували в Києві документальний фільм про вбивство Павла Шеремета. Автори фільму-розслідування «Вбивство Павла» заявляють, що їм вдалося викрити деталі, на які офіційне слідство не звернуло увагу.

Павло Шеремет – білоруський, російський та український журналіст телебачення, радіо і періодичних видань, у 1990-х – 2000-х роках керівник відділу спеціальних інформаційних проектів російського телеканалу ОРТ, згодом – «Першого каналу». Останні п’ять років жив у Києві, працював в «Українській правді», а також на радіо «Вести».