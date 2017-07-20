В Мінську вшанували пам’ять вбитого у Києві журналіста Павла Шеремета

Рідні та колеги Павла Шеремета в річницю загибелі прийшли на його могилу на Північному кладовищі Мінська. Мати Павла Шеремета Людмила сподівається дочекатися, що цей злочин буде розслідуваний, а колеги Павла, журналісти з Білорусі закликають українську владу допустити до розслідування іноземних фахівців.

До першої річниці трагічної смерті Павла Шеремета пам’ятник на його могилі встановити не встигли, але проект вже є, його розробили провідні мінські скульптори Володимир Цеслєр та Костянтин Селіханов.

На вшанування пам’яті Павла Шеремета, яке було організоване Білоруською асоціацією журналістів, прийшло кілька десятків його колег та друзів, білоруські політики та громадські діячі. Синьо-жовтий вінок принесли дипломати з посольства України.

Поки залишаються без крапки ці трагічні випадки, ми не можемо мовчати, зупиняти свою роботу

Одна з лідерів Білоруської асоціації журналістів Жанна Литвина закликала українську владу допустити до розслідування вбивства Павла Шеремета міжнародних фахівців: «Ми солідарні, ми пам’ятаємо Павла. Не розслідуваною в Білорусі залишається також смерть журналістки Вероніки Черкесової. Поки залишаються без крапки ці трагічні випадки, ми не можемо мовчати, зупиняти свою роботу, свої розслідування».

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Хочу жити довго, щоб дочекатися результатів слідства – Людмила Шеремет

Мати Павла Людмила Шеремет, його дорослі діти Миколай та Єлизавета окремо відвідали його могилу на Північному кладовищі Мінська, замовили панахиду в церкві. Вони захотіли, щоб все це відбувалося приватно.

Я – потерпіла сторона. І я нею залишуся усе своє життя

Мати досі працює хіміком у фармацевтичній галузі у Мінську, навчає на семінарах працівників аптек. В інтерв’ю Радіо Свобода вона заявила, що два рази зустрічалася з президентом України Петром Порошенком. Українська влада обіцяла їй знайти винних у смерті Павла. Все ж Людмила Шеремет має надію, що справу вбивства її сина буде розкрито. Вона хоче найняти собі в Україні адвоката, щоб брати більше участі у процесуальних діях: «Я – потерпіла сторона. І я нею залишуся усе своє життя. Скільки проживу. Я ж хочу прожити довго, щоб усе ж дочекатися якихось результатів».

Людмила Шеремет вважає вбивство її сина «політичною розправою», але не вірить у білоруський чи російський слід, бо принаймні ніхто в Росії чи Білорусі досі не допитаний: «Маловірогідний і російській слід, і білоруській. Мені здається, що все там, в Україні. Хтось дуже сильно його злякався».

Людмила Шеремет каже, що дуже хоче, щоб Україна піднялася, здобула мир та краще життя. «Мені дуже хочеться, щоб українці все отримали»,– каже мати вбитого у Києві журналіста Павла Шеремета.