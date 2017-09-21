Нацполіція засекретила рішення судів у справі про вбивство Шеремета

Національна поліція з 24 липня 2017 року засекретила всі рішення судів у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Про це йдеться у відповіді Державної судової адміністрації на запит агентства «Українські Новини».

«Постановою Головного слідчого управління Нацполіції від 24 липня 2017 року про застосування заходів безпеки стосовно осіб, що приймають участь у кримінальному судочинстві, підприємство (державне підприємство «Інформаційні судові системи») зобов’язане обмежити в Єдиному реєстрі судових рішень повний і загальний доступ до ухвал слідчих суддей Печерського районного суду Києва за клопотаннями у кримінальному провадженні», – вказується у відповіді.

Причина цього рішення Нацполіції не зазначена.

Наразі у Єдиному реєстрі судових рішень вилучені з відкритого доступу понад 200 рішень у справі про вбивство Шеремета – зокрема вилучені рішення про надання поліції інформації про мобільні переговори можливих фігурантів кримінального провадження.

Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля. Українська влада кваліфікує загибель журналіста як умисне вбивство. До цього часу офіційного підозрюваного у розслідуванні вбивства Шеремета немає.

Раніше правоохоронці вже заявляли, що до роботи над справою залучали міжнародні служби ФБР і Інтерпол, але про результати їхньої роботи не повідомляли.

12 липня міжнародна організація «Комітет захисту журналістів» у своєму звіті розкритикувала розслідування вбивства Шеремета і заявила, що воно викликає більше запитань, ніж відповідей, через майже рік після вбивства.

Павло Шеремет – білоруський, російський і український журналіст телебачення, радіо і періодичних видань, у 1990-х – 2000-х роках керівник відділу спеціальних інформаційних проектів російського телеканалу ОРТ, згодом – «Першого каналу». Останні п’ять років жив у Києві, працював в інтернет-виданні «Українська правда», а також на радіо «Вести».