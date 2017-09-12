В ООН закликають до прогресу в розслідуванні вбивства журналіста Шеремета

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні заявляє про відсутність прогресу в розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета через понад рік після скоєння злочину.

«Після презентації документального фільму про цю справу, в якому було оприлюднено додаткову інформацію, журналістів, що створили цей фільм, було включено до складу міжвідомчої слідчої групи, до якої входять представники СБУ, Національної поліції та Генеральної прокуратури. УВКПЛ вітає таке рішення і закликає органи влади забезпечити ефективне розслідування вбивства пана Шеремета як крок назустріч припиненню безкарності за напади та вбивства журналістів», – йдеться у звіті моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, оприлюдненій 12 вересня.

Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля. Українська влада кваліфікує загибель журналіста як умисне вбивство. До цього часу офіційного підозрюваного у розслідуванні вбивства Шеремета немає.

Раніше правоохоронці вже заявляли, що до роботи над справою залучали міжнародні служби ФБР і Інтерпол, але про результати їхньої роботи не повідомляли.

12 липня міжнародна організація «Комітет захисту журналістів» у своєму звіті розкритикувала розслідування вбивства Шеремета і заявила, що воно викликає більше запитань, ніж відповідей, через майже рік після вбивства.

Павло Шеремет – білоруський, російський і український журналіст телебачення, радіо і періодичних видань, у 1990-х – 2000-х роках керівник відділу спеціальних інформаційних проектів російського телеканалу ОРТ, згодом – «Першого каналу». Останні п’ять років жив у Києві, працював в інтернет-виданні «Українська правда», а також на радіо «Вести».