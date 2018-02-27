В «Українській правді» вимагають від ГПУ розслідування вбивства Шеремета за статтею про теракт

Редактор-засновник «Української правди» Олена Притула звернулася із заявою до генерального прокурора України Юрія Луценка, в я кій вимагає розслідувати загибель журналіста видання Павла Шеремета у 2016 році як терористичний акт. Відповідну заяву з підписом Притули розміщено на сайті видання «Українська правда».

«Вказаний злочин було вчинено у спосіб, небезпечний для життя та здоров’я багатьох людей, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, оскільки вчинений в багатолюдному місці. Крім того, вибух автомобіля міг спричинити масштабну пожежу, оскільки поряд знаходилися кілька десятків припаркованих та проїжджаючих автомобілів. Звертаю Вашу увагу, що досудове розслідування за фактом навмисного вбивства Павла Шеремета за двадцять місяців слідства не дали жодного результату: ні виконавці, ні замовники вбивства не були встановлені. Тож вважаю, що вказаний злочин має розслідуватися саме як терористичний акт», – написала Притула у заяві до генерального прокурора.

У зверненні редактор-засновник «Української правди» також просить визнати її потерпілою у кримінальному провадженні.

Журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля. Українська влада кваліфікує загибель журналіста як умисне вбивство. Досі офіційного підозрюваного у розслідуванні вбивства Шеремета немає.

Раніше правоохоронці вже заявляли, що до роботи над справою залучали міжнародні служби ФБР і Інтерпол, але про результати їхньої роботи не повідомляли.

Міжнародна організація «Комітет захисту журналістів» у своєму звіті влітку минулого року розкритикувала розслідування вбивство Шеремета і заявила, що воно викликає більше запитань, ніж відповідей.

Павло Шеремет – білоруський, російський і український журналіст телебачення, радіо і періодичних видань, у 1990-х – 2000-х роках керівник відділу спеціальних інформаційних проектів російського телеканалу ОРТ, згодом – «Першого каналу». Останні п’ять років жив у Києві, працював в інтернет-виданні «Українська правда», а також на радіо «Вєсті».