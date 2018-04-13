СБУ про справу Шеремета: у нас немає реальної доказової бази

Слідство поки що не має реальної доказової бази у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, докази ще збирають, повідомив заступник глави Служби безпеки України Віктор Кононенко.

«У нас немає реальної доказової бази, яку ми досі отримуємо… На жаль, нічого нового сказати не можу», – сказав Кононенко.

Він нагадав, що співробітники СБУ входять до слідчо-оперативної групи Генеральної прокуратури і Національної поліції, яка розслідує цей злочин.

Читайте також: Хто вбив Павла?

Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля. Українська влада кваліфікує загибель журналіста як умисне вбивство. До цього часу офіційного підозрюваного у розслідуванні вбивства Шеремета немає.

У МВС заявляли, що слідство не дозволяє оприлюднювати подробиць розслідування вбивства, щоб не зашкодити слідчим діям.

Павло Шеремет – білоруський, російський та український журналіст телебачення, радіо і періодичних видань, у 1990-х – 2000-х роках керівник відділу спеціальних інформаційних проектів російського телеканалу ОРТ, згодом – «Першого каналу». Останні п’ять років жив у Києві, працював в «Українській правді», а також на радіо «Вести».