Поліція про справу Шеремета: встановлена людина, «яку можна ідентифікувати»

Правоохоронці встановили людину, «яку можна ідентифікувати» і яка може бути причетною до вбивства журналіста Павла Шеремета у 2016 році, повідомив перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін в Одесі.

«Багато критиків кажуть, що немає позитивних результатів (у розслідуванні – ред.). Від імені кримінальної поліції можу сказати, що позитивні результати є… Проведено роботу за певними напрямами. Сьогодні можу сказати, що встановлено особу, тобто не особу встановлено, а людину, яку можна ідентифікувати», – заявив Аброськін.

Він додав, що аналіз відеоматеріалу дасть можливість встановити особу, яка була на місці подій до вбивства і яка була на відео при безпосередньому мінуванні автомобіля. За його словами, слідчі вивчили близько трьох тисяч терабайтів відеоматеріалу з місця злочину.

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Журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля. Українська влада кваліфікує загибель журналіста як умисне вбивство.

20 липня 2018 року речник ГПУ Андрій Лисенко заявив, що правоохоронці відпрацьовують чотири основні версії в справі про вбивство Шеремета, серед них – професійна журналістська діяльність, особисті неприязні стосунки, дестабілізація ситуації в Україні, помилка об’єктом (підірваний автомобіль належав цивільній дружині Шеремета, засновниці видання «Українська правда» Олені Притулі).

Лисенко додав, що експерти провели понад 20 різноманітних експертиз, деякі з них тривають. Він зазначив, що опитані десятки людей, проведений моніторинг ефіру мобільного зв'язку, вивчені записи камер відеоспостереження та матеріалів, які з'являлися в медіапросторі.

Водночас про підозру в провадженні наразі нікому не повідомляли.