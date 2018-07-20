ГПУ про вбивство Шеремета: є 4 основні версії, проведено понад 20 експертиз

Правоохоронці відпрацьовують чотири основні версії в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко у Facebook.

За його словами, ці версії такі – професійна журналістська діяльність, особисті неприязні стосунки, дестабілізація ситуації в Україні, помилка об’єктом (підірваний автомобіль належав цивільній дружині Шеремета, засновниці видання «Українська правда» Олені Притулі).

Він зазначив, що станом на сьогодні провели понад 20 різноманітних експертиз, деякі ще тривають. За словами слідчих, опитані десятки людей, проведений моніторинг ефіру мобільного зв'язку, вивчені записи камер відеоспостереження та матеріалів, які з'являлися в медіапросторі.

Лисенко додав, що до проведення експертних досліджень залучили фахівців ФБР. Наразі про підозру в цьому провадженні нікому не повідомляли.

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Журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля. Українська влада кваліфікує загибель журналіста як умисне вбивство.

Національна спілка журналістів України вимагає від української влади якнайшвидшого розслідування вбивства Павла Шеремета і публічного звіту слідства про його результати.