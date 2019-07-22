Генпрокурор Луценко пішов у відпустку – речниця

Генеральний прокурор України Юрій Луценко перебуває в офіційній відпустці, повідомила його прессекретар Лариса Сарган.

«Генпрокурор Юрій Луценко перебуває в офіційній відпустці», – повідомила Сарган у фейсбуці.

Вона додала, що також пішла у відпустку.

Цими вихідними президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче бачити у вівторок, 23 липня, звіт від генпрокурора Юрія Луценка, а також міністра внутрішніх справ, голів Нацполіції та СБУ щодо ходу розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.