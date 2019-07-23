Як і коли в Україні може з'явитись новий прем'єр?

За роки незалежності український уряд вже встигли очолити 14 прем’єрів. Чинний очільник Кабміну Володимир Гройсман обіймає посаду понад три роки. Чи залишиться він головою Кабміну і надалі? Та як саме в Україні обирають прем'єрів і що вони можуть?

Кабінетом міністрів – головним органом виконавчої влади в Україні – за роки незалежності вже встигло покерувати 14 прем'єрів: 13 чоловіків і лише одна жінка.

Четверо з них – Віктор Янукович, Юлія Тимошенко, Микола Азаров та Арсеній Яценюк – очолювали уряд по двічі.

Троє – Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Віктор Янукович – після роботи в Кабміні стали президентами.

Найменше часу на чолі уряду провів 3-й прем'єр-міністр України Віталій Масол (усього 263 дні). Найбільше – 14-й Микола Азаров (1491 день). Останній, зокрема, запам'ятався українцям «кровосісями», «скіглінням» і «потняками податків».

Чинний прем’єр –​ Володимир Гройсман –​ обіймає посаду понад три роки.

Чи залишиться він головою Кабміну і надалі? Незабаром це вирішить вже нова Верховна Рада. Адже прем’єра в Україні призначає та звільняє відповідними постановами саме вона.

Спочатку парламентська більшість пропонує кандидатури президенту, далі він вносить їх на розгляд до Верховної Ради – і лише після цього відбувається голосування.

При розгляді кандидатур на посаду прем’єра враховуються:

громадянство,

освіта,

трудовий досвід,

статки,

відсутність судимостей,

сплата аліментів (якщо такі є).

До слова, ця людина не обов’язково має бути депутатом.

У разі обрання на посаду новий прем’єр найперше має сформувати склад самого уряду.

Він може пропонувати на затвердження Радою кандидатури усіх міністрів, окрім міністра оборони та закордонних справ (їх вносить президент).

Прем’єр-міністр є головою виконавчої влади у країні.

Під його керівництвом, зокрема, вирішуються питання тарифів, пенсій та розробка держбюджету.

Протягом одного місяця з моменту формування уряду прем’єр мусить внести до парламенту програму діяльності нового Кабміну. А пізніше особисто звітувати про її виконання перед народними депутатами.

До слова, чинному прем'єру Володимиру Гройсману парламентарі закидали те, що він цього під час своєї каденції не робив.

Відставка прем'єра може ініціюватись як ним особисто, так і Верховною Радою, яка в праві оголосити недовіру уряду.

В обох випадках остаточне рішення має підтримати конституційна більшість депутатів під час відповідного голосування.

Ось так, наприклад, наприкінці травня Рада голосувала за відставку Володимира Гройсмана, про яку він попросив сам:

Якщо прем'єра звільняють, у відставку разом з ним іде і увесь уряд.

Після обрання нового парламенту Кабмін має заявити про складання своїх повноважень на першому ж пленарному засіданні Ради.

При цьому, як і у випадку дочасного розпуску, виконувати свої функції як прем'єр, так і його уряд мають аж до моменту формування нового Кабінету міністрів.