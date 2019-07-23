Хто мав би стати прем'єром України: погляд українців і Заходу

КОГО УКРАЇНЦІ ХОЧУТЬ БАЧИТИ ПРЕМ'ЄРОМ?

Згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного з 26 травня по 7 червня 2019 року, українці хотіли б найбільше бачити наступним прем'єр-міністром п'ятьох кандидатів: Юрія Бойка (12,8%), Юлію Тимошенко (12,3%), Володимира Гройсмана (9,6); Ігоря Смешка (7,7%) або ж Святослава Вакарчука (4,0%).

​Юрій БОЙКО

60 років.

Лідер «Опозиційної платформи – «За життя».

Ексвіцепрем’єр та ексміністр палива і енергетики.

Статки – 977 893 гривень.

Фігурант численних антикорупційних розслідувань.

Зокрема, про так звані «газові вишки».

Збитки державі оцінюють у 400 мільйонів доларів.

Голосував проти курсу України в ЄС і НАТО.

Виступає за зближення з Росією.

Юлія ТИМОШЕНКО

58 років.

Лідерка «Батьківщини»

Експрем’єр-міністр та ексвіцепрем’єр.

Статки – 899 792 гривень.

Фігурантка численних антикорупційних розслідувань.

Зокрема, у ймовірній причетності до відмивання грошей екс-прем’єром Павлом Лазаренком.

У 2009 підписала невигідні для України газові угоди з Росією.

Журналісти-розслідувачі закидають Тимошенко непрозоре фінансуванні партії.

Привела у політику Олега Ляшка, Андрія Портнова, Наталю Королевську.

Виступає проти медреформи.

Вимагає зниження цін на газ.

Володимир ГРОЙСМАН

41 рік.

Голова партії «Українська стратегія Гройсмана».

Чинний прем’єр-міністр.

Ексспікер парламенту, ексвіцепрем’єр, ексмер Вінниці.

Статки – 9 372 991 гривень.

Фігурант розслідування про користування елітними столичними апартаментами, оформленими на тещу-пенсіонерку.

Активісти закидають Гройсману прихований особистий піар за державний кошт.

Виступає проти одностатевих шлюбів.

Підтримує децентралізацію.

Святослав ВАКАРЧУК

44 роки

Лідер партії «Голос».

Фронтмен «Океану Ельзи»

Колишній народний депутат. Пропустив 44% засідань.

Через розчарування парламентом 6-го скликання добровільно склав мандат до завершення каденції.

Офіційні дані про статки відсутні. За словами самого Вакарчука, на банківських рахунках у нього 12 мільйонів гривень.

Йому закидають зв'язки з олігархом Віктором Пінчуком, але сам Вакарчук заперечує це.

Виступає за членство України в ЄС І НАТО.

Ігор СМЕШКО

63 роки.

Лідер партії «Сила та честь».

Ексголова СБУ, ексголова розвідки та ексрадник президента.

Статки – 356 606 гривень.

Був одним із гостей вечері, на якій отруїли Віктора Ющенка.

Сам Смешко причетність до цього отруєння відкидає.

Є другом телеведучого Дмитра Гордона, який завдяки своїм медіаресурсам рекламував Смешка, як під час президентської, так і під час парламентської кампаній.

Хоче посилення покарання за корупцію.

Виступає за євроінтеграцію України.

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КОГО НА ЗАХОДІ ХОЧУТЬ БАЧИТИ УКРАЇНСЬКИМ ПРЕМ'ЄРОМ?

На початку липня експерт Atlantic Council Мелінда Герінг написала про п'ятьох кандидатів, кожен із них, на її думку, міг би стати очільником нового українського уряду, та проаналізувала сильні і слабкі сторони кожного.

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Айварас АБРОМАВИЧУС

43 роки.

Чинний голова наглядової раду «Укроборонпрому».

Ексміністр економічного розвитку і торгівлі.

Під його керівництвом у 2016-му, наприклад, запустили систему електронних держзакупівель Prozorro.

Абромавичус залишив посаду міністра добровільно. Зокрема, через нібито тиск від одного з керівників «Блоку Петра Порошенка» Ігоря Кононенка.

Литовець. Із 2014-го має українське громадянство.

Станом на 2016-й мав, згідно із декларацією, 2 128 741 гривень.

В Atlantic Council вважають: призначення Абромавичуса прем’єром покаже серйозний намір Зеленського змінювати країну.

Юрій ВІТРЕНКО

42 роки.

Чинний комерційний директор «Нафтогазу».

За його участі впроваджена диверсифікація газових поставок до України та поданий позов проти «Газпрому» щодо умов транзиту газу українською територією.

Хоче бачити Україну в Європейському союзі.

В Atlantic Council Вітренка називають комунікабельним, харизматичним і здатним говорити буквально про все.

Водночас додають, що йому бракує досвіду.

Олександр ДАНИЛЮК

44 роки.

Чинний секретар РНБО.

Ексміністр фінансів.

Має лібертаріанські погляди.

За його головування у Мінфіні націоналізували «Приватбанк».

Залишив пост після конфлікту з чинним прем’єром Гройсманом.

Дружина та діти Данилюка – громадяни Великої Британії.

В Atlantic Council називають його справжнім борцем та рішуче налаштованим на реформи оптимістом

Водночас відзначають брак навичок міжособистісного спілкування та схильність до конфліктів.

Андрій КОБОЛЄВ

40 років.

Чинний голова правління «Нафтогазу».

Під його керівництвом компанія виграла кілька позовів до російського «Газпрому», за що сам Коболєв отримав мільйонну премію і це обурило частину українців.

В Atlantic Council відзначають: на Заході багато хто захоплюється Коболєвим як експертом.

Водночас додають – «йому бракує людяності та зв’язку зі звичайними людьми».

Владислав РАШКОВАН

41 рік.

Заступник виконавчого директора МВФ.

Ексзаступник голови Нацбанку.

Виходець із Одеси.

В Atlantic Council вважають Рашкована такою ж сильною кандидатурою на прем’єрське крісло, як і Абромавичуса.

На думку експертів, він має довіру багатьох реформаторів в Україні, здатний трансформувати та будувати інституції.

«Він точно знає, що необхідно Україні, аби залучити більше міжнародних коштів і як заспокоїти інвесторів», – наголошують у Atlantic Council.

Про те, як хто, як і коли призначає в Україні прем'єра, читайте тут.