«Слуга народу» готова обговорювати коаліцію, попри монобільшість – Разумков

«Слуга народу» збирається вести переговори про коаліцію, попри здобуту монобільшість у парламенті, заявив лідер партії Дмитро Разумков в інтерв’ю виданню «РБК-Україна».

«У нас немає такого підходу, що «ми не будемо напружуватися». Ми були готові і готові зараз говорити про коаліцію з політичними силами, які близькі нам за ідеологічними підходами, за ціннісними речима. Дійсно, ми хотіли б бачити в коаліції нові політичні сили, такі ж, як і ми. Єдине, у них повинно бути адекватне бажання співпраці. Бути в коаліції і працювати разом в парламенті – це не завжди одне і те ж», – сказав Разумков.

21 липня в Україні відбулися дострокові парламентські вибори. За даними ЦВК, явка виборців склала 49,84%. Наразі «Слуга народу» здобуває понад 250 депутатських мандатів.