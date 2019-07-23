Голос із-за ґрат: у тюрмах традиційно виграє партія Тимошенко та «Слуга народу»

«Голоси» з-за ґрат відрізняються від тих, що фіксують на звичайних виборчих дільницях. Примітно, що під час недавніх президентських виборів, незважаючи на постійні хвилювання кандидатів, що Петро Порошенко підключатиме «адмінресурс», цього не сталося. Результати першого туру показали, що на той момент чинний президент Порошенко не був лідером гонки голосування у місцях несвободи. Нечисельні колонії, у яких він переміг, були малими за кількістю виборців. Проте на парламентських виборах ситуація з партією «Слуга народу» і президентом Володимиром Зеленським – зворотня. «Зе-команда» лідирує майже на всіх дільницях «за ґратами». Проте не обійшлося і без сюрпризів.

Партія президента – одноосібний лідер

Майже в усіх колоніях перемагає «Слуга народу». Найбільшу кількість голосів партія отримала у Новгород-Сіверській №31 – 620 (66,7%). А найбільший відсоток – 93,22% – зібрала у Первомайській колонії №117 (234 голоси в абсолютних цифрах). На цій же дільниці 5 голосів отримала «Опозиційна платформа – за життя» та по 2 голоси «Батьківщина», «Європейська солідарність» та «Сила права».​

Президентом бачили, а в парламенті – ні?

У першому турі президентських виборів 2019 року Юлія Тимошенко перемагала у виправних колоніях, як і в 2010 році, коли за президентське крісло боролася з Віктором Януковичем. Проте на парламентських виборах її партія не має такої серйозної підтримки. Хоча «Батьківщина» і тримається у кожній колонії у першій п’ятірці, проте лідером вона стала лише на трьох таких дільницях – у Кам’янській №39, Мелітопольській № 144 і Темнівській №10. Саме в останній партія Тимошенко набрала найбільшу кількість голосів – 524 (60%). А в Мелітопольській між «Батьківщиною» та «Слугою народу» – різниця в 1 голос.





У Качанівській колонії, яка у першому турі президентських виборів подарувала найбільшу підтримку Юлії Тимошенко (саме тут лідер «Батьківщини» відбувала свій термін у 2011-2012 роках), підтримка зменшилася майже вдвічі. Навесні за Тимошенко проголосували 110 людей, цього разу 53 (18%), на відміну від команди Зеленського, яка здобула 168 голосів (57%).

«Партія зелених»: не потрапляє у десятку, а от за ґратами – серед лідерів

У багатомандатному виборчому окрузі «Партія зелених України» посідає 13-е місце (0,65%), а ось за голосуванням у колоніях вона майже всюди потрапляє в першу п’ятірку. Найбільший відсоток партія набрала в Устинівському виправному центрі, щоправда, для цього знадобилося всього 2 голоси.

Боротьба «опоблоків»

На момент виходу матеріалу ще не опубліковані результати голосування усіх тюрем на Донеччині. Проте, саме між «Опозиційною платформою – за життя» та «Опозиційним блоком» на сході України відбуваються головні баталії у колоніях за 2-3 місця. Лідером залишається «Слуга народу».

Наприклад, у Бахмутській установі виконання покарання №6 «Опозиційна платформа – за життя» набрала 13 голосів (12,5%), а їхні екс колеги за «Партією регіонів» – «Опоблок» – 9 голосів (8,65%).

«Сюрпризи» виборчих дільниць

Зазвичай, у колоніях у першій п’ятірці – «Слуга народу», «Батьківщина», якийсь із «опоблоків», «Партія зелених України» та «Голос». Іноді додається партія Ляшка чи «Європейська солідарність». Проте на деяких дільницях були і неочікувані результати у порівнянні з іншими тюрмами. Наприклад, на Вінничині. Партія Гройсмана отримувала більшу підтримку, ніж в інших областях.

У П’ятихатській виправній колонії №122 у топ-5 потрапила партія «Громадянська позиція» – 8,52%, щоправда, це всього 19 голосів.

У Бердянській колонії №77 друге місце посіла партія «Факел», за яку проголосувала 101 людина (27,44%).

У Казанківській колонії №93 «Аграрна партія» набрала 90 голосів (10,89%).

За даними ЦВК на 15:30 вівторка, до парламенту проходять 5 партій – «Слуга народу», «Опозиційна платформа – за життя», «Батьківщина», «Європейська солідарність» та «Голос».