(Друкуємо мовою оригіналу)

На этой неделе пошел финальный отсчет до дня внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Кандидаты стараются, как могут, ведь время на агитацию им ограничили. Чем эта выборная кампания отличается от предыдущих. Об этом мы спросили у троих экспертов из Донецкой области.

Времени на подготовку к этим выборам у политиков крайне мало. В этом сходятся все опрошенные нами эксперты. Несмотря на это, у новых партий появился шанс. Так считает кандидат в народные депутаты Александр Меланченко.

«Сегодня в Славянске идет борьба между своими… Лях когда выступал: буду любить Славянск, как Неля. А сегодня они по разные стороны баррикады. И, я думаю, они готовы «залюбить» друг друга до смерти. Это и есть возможность для новых партий. И я считаю, что сюда конечно же нужно заходить», – говорит Марченко.

В чем-то согласен с ним Андрей Романенко, координатор Центра общественного контроля «ДІЙ-Краматорськ». По его мнению, сейчас действительно обострилась борьба между «старыми друзьями.

«К сожалению, новых лиц недостаточно, и они не очень влиятельны, и не очень имеющие шансы на победу, – отмечает он. – Я пока с интересом наблюдаю за борьбой «старых друзей» между собой, когда они разбрелись по разным вариантам «Оппозиционного блока»… и начинают друг друга, извините за выражение, мочить по полной программе. К ним еще присоединяются бывшие выходцы из Партии регионов, которые в свое время примкнули к «Блоку Петра Порошенко».

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

А Константин Батозский, политолог и директор «Агентства развития Приазовья», считает, что новые партии Донбасс игнорируют.

Мой упрек новым партиям состоит в том, что они забыли о восточных регионах

«В регионах процесс обновления действительно очень медленный. А в Донбассе он практически не начался. Мой упрек новым партиям состоит в том, что они забыли о восточных регионах. Донецкую область просто все кандидаты игнорируют и пытаются объехать, не заезжают и не работают с избирателями, – говорит эксперт. – Не удивительно, почему там на мажоритарных округах возникают политики преимущественно старой волны».

А вот Андрей Романенко уверяет: не надо говорить, что Донбасс сливают. Надо понимать, как создаются и работают партии.

Если мы говорим о новых политических силах, у них, по сути, в Донецкой области нет никакого актива совершенно

«Чтобы вести какую-то активную политическую борьбу на месте, нужны люди, ресурсы, каналы коммуникации, актив… Если мы говорим о новых политических силах, у них, по сути, в Донецкой области нет никакого актива совершенно… нам всегда очень хочется, чтобы у партии, которой симпатизирую лично я, был бы обязательно представитель в моем округе. К сожалению, в условиях неразвитых политических партий это скорее всего просто невозможно», – считает Романенко.

Борьба за кресла

Эти выборы в который раз показали, что соревнуются не идеологии, а кошельки. Такое мнение высказал Александр Меланченко: «По существу мы еще не увидели идеологической борьбы. Есть только борьба за кресла. Нет дискурса о смыслах между кандидатами, есть «гонка вооружений»: количество членов комиссий, количество палаток, количество бигбордов, количество концертов, количество розданных денег».

А вот Константин Батозский подчеркивает еще одну особенность: «Впервые в истории украинского парламентаризма есть политическая партия, которая может взять беспрецедентно высокий процент голосов. Напомню, что до сегодняшнего дня «чемпионом» среди украинских партий была Партия регионов».

Также, по мнению Батозского, голосовать пойдут более мудрые и опытные избиратели: «Люди уже могут различать полномочия местного депутата от полномочий народного депутата. И меньше реагируют на технологии прямого подкупа, так называемую «гречку».

До дня выборов кандидаты стараются успеть рассказать о себе. К бордам, листовкам, палаткам и газетам добавилась еще реклама в интернете. Но ее обилие может сыграть в «свои ворота».

«Уже несколько дней принципиально не захожу в свой фейсбук, потому что устал просто от потока политической рекламы… и качество этой рекламы, месседжи кандидатов, и сами кандидаты в большинстве своем вызывают абсолютное отторжение», – отмечает Константин Батозский.

Что же, политическую рекламу осталось терпеть недолго: выборы состоятся уже 21 июля.