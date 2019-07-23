Нема досвіду? Нема проблеми! Погляд на деякі нові обличчя в українському парламенті

Robert Coalson, Tony Wesolowsky

Політична система України опинилася на краю нових радикальних змін. Українці, які раніше цього року обрали собі за президента коміка Володимира Зеленського, тепер, на позачергових парламентських виборах 21 липня, понаобирали до парламенту сотні нових людей.

Багато з них узагалі не мають аніякісінького політичного досвіду. І це був очевидний плюс в очах виборців, ситих уже від політичної старої гвардії і від корупції, що її багато хто асоціює зі старими й досвідченими політиками.

Від борця греко-римського стилю до директора коксохімічного заводу – Верховна Рада матиме новий вигляд. Ось трохи про декількох із нових облич у парламенті.

Жан Беленюк

Борець греко-римського стилю з олімпійською медаллю? Так. Син бойового пілота з Руанди? Так. Жан Беленюк має одну з найпримітніших біографій серед усіх українських законодавців, і попередніх, і, мабуть, майбутніх.

Номер 10 у списку партії «Слуга народу», Беленюк – син українки і руандійця, військового льотчика, який загинув у бою 2002 року, коли Жанові було 11 років.

Тепер йому 28, і Беленюк, який виріс у Києві і став борцем греко-римського стилю, має срібну медаль із Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро.

А в червні він здобув «золото» на Європейських іграх у Мінську в категорії до 87 кг.

Беленюк став першою людиною з африканським батьком, обраною до парламенту в переважно «білій» Україні. Напередодні виборів він розповів в інтерв’ю Агентству «Франс-прес», що зазнає «певних образ», бо «не схожий на інших українців».

Але, каже він, його балотування доводить, що «наша країна дійсно сучасна і ставиться до всіх рас, до всіх національних груп однаково».

Беленюк каже, що Китай, Росія й Азербайджан пропонували йому громадянство і фінансові вигоди, якщо він погодиться виступати за них. Але, каже борець, він «стовідсотковий українець» і буде й далі виступати за свою країну.

Він сподівається пробитися на Олімпійські ігри 2020 року в Токіо і сказав АФП, що, найімовірніше, візьме неоплачувану відпустку на час тренувань перед відбірними змаганнями.

2017 року Жан Беленюк отримав звання молодшого лейтенанта української армії.

Святослав Юраш

Маючи 23 роки, Святослав Юраш став, мабуть, наймолодшим в історії депутатом Верховної Ради.

Коли йому було 18, він став відомою постаттю протестів Євромайдану 2013–14 років, які призвели дружнього до Москви президента Віктора Януковича до втрати влади. Серед іншого, він був координатором інформаційного блогу EuroMaidan PR. Наступник Януковича Петро Порошенко нагородив його медаллю за активну участь у Революції гідності, як Київ називає той протестний рух.

У час тих протестів канадський журнал Macleans так писав про Юраша: «студент другого курсу університету, з зачесаним набік світлим волоссям, у білому светрі грубого плетення», який є «поставою, цілком відмінною від тих, які переважають у телевізійних сюжетах про українське повстання, – вкритих рубцями і втомлених від битв здорованів із передової».

Святослав Юраш був чільним речником Зеленського під час його успішної президентської кампанії раніше цього року.

Його батько, Андрій Юраш, очолює департамент у справах релігій і національностей Міністерства культури.

Гео Лерос

Номер 23 у списку партії «Слуга народу» – художник-авангардист і кінорежисер Гео Лерос.

30-річний чоловік заснував проект «Art United Us» для того, щоб створити дві сотні муралів на стінах будинків по всій країні. Він запрошує художників із усього світу брати участь у цих проєктах, які, сподівається він, повернуть Україну на мистецьку мапу світу.

Минулого року він став куратором проекту створення восьми муралів у київському метро – багато з них стосуються теми анексії Росією українського Криму 2014 року і її війни на Донбасі.

Із 2016 до 2018 року він був радником міністра інформаційної політики Юрія Стеця і мера Києва Віталія Кличка.

У червні Зеленський призначив Гео Лероса своїм позаштатним радником.

Муса Магомедов

На виборах в окрузі номер 45 у Донецькій області переміг кандидат «Опозиційного блоку» Муса Магомедов, 49-річний директор Авдіївського коксохімічного заводу.

Велетенський завод, найбільший такий у Європі, час від часу опинявся на передовій конфлікту між Києвом і сепаратистськими угрупованнями, підтримуваними Росією.

Незважаючи на постійні ракетні й артилерійські обстріли, вимкнення електроенергії, загибель робітників тощо, Магомедов і працівники заводу змогли втримати вогонь у коксових батареях. Якби вони остигли, вони вийшли б із ладу і потребували б повної перебудови вартістю, за оцінками, близько мільярда доларів.

У лютому 2017 року Магомедов розповів Радіо Свобода, що чотири тисячі працівників заводу працюють понаднормово, щоб забезпечити подачу тепла мешканцям міста, незважаючи на те, що обстріли перервали електропостачання заводу.

Якби завод зупинився, сказав Магомедов, місто спорожніло б і перетворилося на село.

Серед кандидатів, яких переміг Магомедов, була Віра Савченко, сестра дотеперішньої депутатки Надії Савченко.

Сама Надія Савченко змагалася за новий мандат в окрузі номер 51 у Донецькій області, але отримала лише вісім голосів із загалом 666 відданих у цьому крихітному окрузі голосів.

Юрій Корявченков

Як і Зеленський, Юрій Корявченков має акторське походження. Він разом із нинішнім українським президентом роками грав комедійні ролі, найчастіше карикатурного вайлуватого українського козака. І, як і Зеленський, двометровий на зріст Корявченков походить із Кривого Рогу.

Як член партії Зеленського «Слуга народу» Корявченков виграв вибори в одномандатному окрузі в цьому натрудженому шахтарському місті. Виданню Financial Times він казав, що його акторський досвід став для нього плюсом і дав йому можливість дізнатися про настрої в усій країні. «Ми їздили по всій країні з нашими виставами і бачили ситуацію на власні очі… Люди мали б жити щасливо і приємно, але це не так. Люди хочуть змін», – заявляв він.

При цьому Корявченков відкинув припущення, що в нього немає належного досвіду для успіху в політиці, пославшись на те, що має дипломи в інженерній і економічній галузях.

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Єлизавета Ясько

28-річна Єлизавета Ясько походить із українського світу культури – вона працювала кінопродюсером, створюючи документальні фільми про Крим і про історію радянського КДБ.

2018 року вона заснувала ініціативу Yellow Blue Strategy, яка, як мовиться на її сайті, має на меті «підтримувати розвиток культурної дипломатії, креативної економіки, креативної освіти і публічної політики в Україні і в усьому світі».

Єлизавета Ясько вчилася у Школі урядування імені Блаватника Оксфордського університету.

Павло Сушко

39-річний Павло Сушко нагострив собі політичні зуби, очолюючи президентську кампанію Зеленського в Харкові, другому найбільшому місті України.

Як і багато інших соратників Зеленського і його політичної партії, Павло Сушко походить із розважальної індустрії – він працював кінопродюсером і сценаристом. Він також став засновником і керівником продюсерської компанії Prime Story Pictures.

Оригінал публікації – на сайті Радіо Вільна Європа – Радіо Свобода