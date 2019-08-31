Хоча політики старого штибу складають лише чверть складу нової Верховної Ради України, вони намагаються перешкоджати її роботі. Але попри Медведчуків і Порошенків парламент працюватиме, підкреслив в інтерв’ю Радіо Свобода депутат від «Слуги народу» Святослав Юраш. Він розповів про основні законопроекти, які передусім розгляне нова Рада, про необхідність скоротити число нардепів до 300, позбавити їх недоторканності. Також Святослав Юраш пояснив як він, активіст Майдану, нагороджений орденом експрезидентом Порошенком, став членом команди Володимира Зеленського.