Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
31 Серпень 2019, Київ 08:01
Відео

Попри Медведчуків і Порошенків Рада працюватиме – «Слуга народу» Юраш (відео)

Попри Медведчуків і Порошенків Рада працюватиме – «Слуга народу» Юраш (відео)
Embed

No media source currently available

0:00 0:25:52 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Хоча політики старого штибу складають лише чверть складу нової Верховної Ради України, вони намагаються перешкоджати її роботі. Але попри Медведчуків і Порошенків парламент працюватиме, підкреслив в інтерв’ю Радіо Свобода депутат від «Слуги народу» Святослав Юраш. Він розповів про основні законопроекти, які передусім розгляне нова Рада, про необхідність скоротити число нардепів до 300, позбавити їх недоторканності. Також Святослав Юраш пояснив як він, активіст Майдану, нагороджений орденом експрезидентом Порошенком, став членом команди Володимира Зеленського.

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG