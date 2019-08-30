Депутат від «Слуги народу» не зміг назвати імені нового прем'єра – відео

Радіо Свобода запитало депутата від «Слуги народу» Артема Дмитрука про новообраного прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Народний обранець не зміг назвати імені нового очільника уряду. Верховна Рада України 29 серпня працювала від самого ранку до пізньої ночі. Депутати обрали керівників парламенту, затвердили прем’єр-міністра та уряд. Також Верховна Рада попередньо підтримала скасування депутатської недоторканості та доручила профільному комітету підготувати до невідкладного розгляду проєкт закону про імпічмент президента.