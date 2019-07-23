Повний тріумф. Скільки мандатів отримує «Слуга народу» за «мажоритаркою» – інфографіка

За попередніми підрахунками ЦВК, партія «Слуга народу» може отримати 131 мандат із 199 по мажоритарних округах. І цей цілковитий тріумф разом із не менш приголомшливим успіхом самої партії на парламентських виборах в Україні дає можливість пропрезидентській політичній силі сформувати одноосібну більшість у новій Верховній Раді. Радіо Свобода проаналізувало, де в Україні «слуги» отримали розгромну перемогу, а де – нищівну поразку.

​Повним тріумфом для «Слуги народу» завершилась «мажоритарка» у трьох областях та у столиці, там ця політсила забрала всі можливі місця до Ради:

Київ – 13 із 13 мандатів

Запорізька область – 9 із 9 мандатів

Миколаївська область – 6 із 6 мандатів

Чернівецька область – 4 із 4 мандатів

Трішки не дотягнули «слуги» до максимуму у таких областях:

Дніпропетровська область – 16 із 17 мандатів

Харківська область – 12 із 14 мандатів

Київська область – 8 із 9 мандатів

Одеська область – 8 із 11 мандатів

Полтавська область – 6 із 8 мандатів

Житомирська область – 5 із 6 мандатів

Черкаська область – 5 із 7 мандатів

Кіровоградська область – 4 із 5 мандатів

Рівненська область – 4 із 5 мандатів

Херсонська область – 4 із 5 мандатів

А от на Донбасі «слуги» повністю програли мажоритарку проросійським політичним силам. «Опозиційна платформа ‒ за життя» перемогла у шести, а «Опозиційний блок» у п’яти округах із 18 на Донеччині та Луганщині. Ще шість мандатів вибороли самовисуванці.

Однак один мандат «Слуга народу» таки отримала на Донбасі. У 106-му виборчому окрузі з центром у Сєвєродонецьку кандидат від «слуг» Олексій Кузнєцов мінімально переміг самовисуванця Юрія Фурмана. Проте, як стверджують у Комітеті виборців України, йому це вдалося завдяки кандидату двійнику, який відібрав у Фурмана 3,44% голосів. Якщо додати цю кількість голосів, то «слуги» залишилися б і без цього мандату. У Донецькій області партія «Слуга народу» не здобула жодних мандатів.

Результати «Слуги народу» на заході країни залежали від окремого регіону. У Закарпатській області кандидати цієї сили перемогли лише в одному – 70-му окрузі. Там мандат від «слуг» отримає Михайло Лаба. Близьким до перемоги у 69-му окрузі був кандидат від «слуг» Едгар Токар. Однак в останній момент у нього виборов перемогу впливовий на Закарпатті та ексголова секретаріату Ющенка – Віктор Балога. Розрив між ними склав лише 800 голосів. У партії «Слуга народу» планують оскаржити результати виборів у цьому окрузі.

У Львівській області «слуги» здобули 2 мандати. Більшість місць у Раді там розділили партії «Голос» (3 мандати) та «ЄС» (2 мандати). Ще 4 мандати отримали самовисуванці. У Тернопільській «слуги» вибороли 3 місця до Ради.

У Чернівецькій області «Слуга народу» святкувала тріумф: там вона забрала всі мандати. Трішки гірше склалася ситуація в Івано-Франківській області. «Слуги» можуть отримати там п’ять із семи мандатів. Однак підрахунок голосів у 86-му та 89-му округах ще не закінчився. Там із мінімальним відривом у декілька сот голосів лідирують кандидати від «Слуги народу».



Також другу за кількістю мандатів після «слуг» можуть отримати самовисуванці – 46 мандатів. Після того, як вони потраплять у Раду, вони можуть увійти, зокрема, до фракції «Слуги народу» або залишитися позафракційними. Перший номер «слуг» Дмитро Разумков вже заявив, що самовисуванці можуть поповнити лави його політичної сили, але повинні пройти «вхідний контроль».



Матеріал створювався, коли ЦВК опрацювало 96,78% протоколів.



Позачергові вибори до верховної Ради відбулися за старою змішаною виборчою системою. Тобто 255 депутатів обирали за закритими партійними списками, а інші 199 у окремих округах України за мажоритарною системою. У 26 округах, які розташовані на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Автономної Республіки Крим вибори не проводилися. Відповідно, до Верховної Ради за мажоритарною системою потраплять лише 199 із 226 депутатів.

21 липня в Україні пройшли дострокові парламентські вибори. За даними національного екзит-полу, до Верховної Ради проходять п’ять партій.