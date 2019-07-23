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23 Липень 2019, Київ 19:55
Новини | Політика

Разумков про Кабмін: ми б хотіли там бачити людей не за партійним принципом

Разумков: повинен бути принцип професіоналізму

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«Слуга народу» хоче відмовитися від партійного принципу під час формування Кабінету міністрів, повідомив лідер партії Дмитро Разумков в інтерв’ю виданню «РБК-Україна».

«Ми не вважаємо, що повинен бути квотний принцип. Ми вважаємо, що повинен бути принцип професіоналізму. Я вважаю, що це абсолютно правильна і коректна позиція», – сказав Разумков.

21 липня в Україні відбулися дострокові парламентські вибори. За даними ЦВК, явка виборців склала 49,84%. Наразі «Слуга народу» здобуває понад 250 депутатських мандатів.

Членів Кабінету міністрів затверджує Верховна Рада.

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