Разумков про Кабмін: ми б хотіли там бачити людей не за партійним принципом

«Слуга народу» хоче відмовитися від партійного принципу під час формування Кабінету міністрів, повідомив лідер партії Дмитро Разумков в інтерв’ю виданню «РБК-Україна».

«Ми не вважаємо, що повинен бути квотний принцип. Ми вважаємо, що повинен бути принцип професіоналізму. Я вважаю, що це абсолютно правильна і коректна позиція», – сказав Разумков.

21 липня в Україні відбулися дострокові парламентські вибори. За даними ЦВК, явка виборців склала 49,84%. Наразі «Слуга народу» здобуває понад 250 депутатських мандатів.

Членів Кабінету міністрів затверджує Верховна Рада.