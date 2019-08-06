ЦВК прийняла з округу №210 останній протокол з поміткою «уточнений»

Центральна виборча комісія на своєму засіданні 6 серпня прийняла протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування в окрузі № 210 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року з поміткою «уточнений». Про це повідомила пресслужба ЦВК.

Комісія округу №210 склала протокол після повторного підрахунку голосів виборців на 33 виборчих дільницях цього округу на виконання рішення суду.

Встановлення результатів голосування в одномандатному окрузі №210 дозволяє ЦВК завершити встановлення результатів голосування на дострокових виборах до Верховної Ради в цілому.

Центральна виборча комісія повідомила ввечері 5 серпня, що визнала обраними 423 депутатів Верховної Ради – 225 у багатомандатному виборчому окрузі та 198 – в одномандатних виборчих округах. Не встановлені на той час були результати голосування лише в одному виборчому окрузі, №210, розташованому в Чернігівській області.

Дострокові вибори до парламенту України відбулися 21 липня. За їхніми підсумками пропрезидентська партія «Слуга народу», здобула за підсумками дострокових виборів понад 250 мандатів депутатів Верховної Ради. Цього достатньо, щоб сформувати владну фракцію без допомоги жодних союзників.